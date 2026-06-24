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Γυναίκα έκλεψε παπούτσια από κατάστημα στην Πάτρα και τραυμάτισε με ψαλίδι τον υπεύθυνο για να διαφύγει
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ληστεία Σύλληψη

Γυναίκα έκλεψε παπούτσια από κατάστημα στην Πάτρα και τραυμάτισε με ψαλίδι τον υπεύθυνο για να διαφύγει

Η κατηγορούμενη ακινητοποιήθηκε και στη συνέχεια παραδόθηκε στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο

Γυναίκα έκλεψε παπούτσια από κατάστημα στην Πάτρα και τραυμάτισε με ψαλίδι τον υπεύθυνο για να διαφύγει
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Μία γυναίκα συνελήφθη στην Πάτρα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικό ληστείας σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστρική κλοπή και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι, όταν η κατηγορούμενη εισήλθε σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας και αφαίρεσε υποδήματα συνολικής αξίας 56 ευρώ, χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο.

Κατά την έξοδό της από το κατάστημα έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να την σταματήσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η γυναίκα, στην προσπάθειά της να διαφύγει και να διατηρήσει στην κατοχή της τα κλοπιμαία, τραυμάτισε με ψαλίδι τον υπεύθυνο του καταστήματος.

Παρά την επίθεση, η κατηγορούμενη ακινητοποιήθηκε και στη συνέχεια παραδόθηκε στους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Τα κλεμμένα υποδήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν αμέσως στον υπεύθυνο του καταστήματος, ενώ το ψαλίδι κατασχέθηκε από τις Αρχές ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση ολοκληρώθηκε από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.
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