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Εργαζόμενοι στον επισιτισμό διαδηλώνουν έξω από το υπουργείο Εργασίας
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Εργασίας Απεργία

Εργαζόμενοι στον επισιτισμό διαδηλώνουν έξω από το υπουργείο Εργασίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΠΟΕΕΤ - Καλύτερες συνθήκες εργασίας και τήρηση των συλλογικών συμβάσεων ζητούν οι εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι στον επισιτισμό διαδηλώνουν έξω από το υπουργείο Εργασίας
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Στους δρόμους βρίσκονται από το πρωί της Τετάρτης οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε ομόφωνα η διοίκηση της ΠΟΕΕΤ.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη έξω από το υπουργείο Εργασίας, με τους εργαζόμενους να διαμηνύουν πως «η διαφημιζόμενη τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στην εξάντληση, τα εξαντλητικά ωράρια, την ανεξέλεγχτη εφαρμογή του 13ώρου και την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων».

Η συγκέντρωση έξω από το υπουργείο ενισχύεται από παράλληλες κινητοποιήσεις κι άλλων κλάδων που διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Οι οικοδόμοι ξεκίνησαν από την πλατεία Κάνιγγος, οι εργαζόμενοι στα Τρόφιμα και Ποτά από τα γραφεία του ΣΕΒ, ενώ συγκεντρώσεις πραγματοποιούν και οι εμποροϋπάλληλοι, καθώς και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.



«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε 15 ώρες την ημέρα»

Ο Γιώργος Χότζογλου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, δήλωσε στο Orange Press Agency:

«Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία σήμερα στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν μαζικά στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Η συμμετοχή αγγίζει το εβδομήντα με ογδόντα τοις εκατό σε Κρήτη, Ρόδο, Χαλκιδική, Κέρκυρα και εδώ Αθήνα που σε λίγο θα έρθουν τα συνδικάτα έξω από το υπουργείο Εργασίας. Στέλνουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι μετά από δύο χρόνια υποτιθέμενου διαλόγου, οφείλει πλέον να απαντήσει στα αιτήματά μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε εφταήμερα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε δεκαπέντε ώρες την ημέρα. Δεν επιβιώνουμε τους χειμερινούς μήνες με τρεις μόλις μήνες ταμείο ανεργίας. Θέλουμε πιστή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πιστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας».

Εργαζόμενοι στον επισιτισμό διαδηλώνουν έξω από το υπουργείο Εργασίας
Εργαζόμενοι στον επισιτισμό διαδηλώνουν έξω από το υπουργείο Εργασίας
Εργαζόμενοι στον επισιτισμό διαδηλώνουν έξω από το υπουργείο Εργασίας
Εργαζόμενοι στον επισιτισμό διαδηλώνουν έξω από το υπουργείο Εργασίας
2 ΣΧΟΛΙΑ

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