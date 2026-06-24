Eγκαινιάσθηκε η νέα αίθουσα του Εφετείου Αθηνών για την διεξαγωγή πολυπρόσωπων δικών

Στα εγκαίνια της νέας αίθουσας ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στα έργα εκσυγχρονισμού με στόχο τη διευκόλυνση των μεγάλων δικών και τη βελτίωση των συνθηκών για δικαστές, δικηγόρους και πολίτες