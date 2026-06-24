Από 396€ για 4μελή οικογένεια με Ι.Χ. & επιστροφή, στην Οικονομική Θέση
Eγκαινιάσθηκε η νέα αίθουσα του Εφετείου Αθηνών για την διεξαγωγή πολυπρόσωπων δικών
Eγκαινιάσθηκε η νέα αίθουσα του Εφετείου Αθηνών για την διεξαγωγή πολυπρόσωπων δικών
Στα εγκαίνια της νέας αίθουσας ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στα έργα εκσυγχρονισμού με στόχο τη διευκόλυνση των μεγάλων δικών και τη βελτίωση των συνθηκών για δικαστές, δικηγόρους και πολίτες
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στα εγκαίνια της νέας αίθουσας στο Εφετείο της Αθήνας που μπορεί να δικάζονται πολυπρόσωπες δίκες, αναφέρθηκε στα έργα που έχουν γίνει, με στόχο την αναβάθμιση του δικαστηρίου και την ασφάλεια των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων και των πολιτών.
Κατά την τελετή των εγκαινίων της αίθουσας η οποία ήδη έχει παραδοθεί σε χρήση, παραβρέθηκαν ακόμη, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, η προϊσταμένη του Εφετείου Αθηνών Σοφία Λιγνού, τα μέλη της διοίκησης του Εφετείου, Εφέτες και δικαστικοί υπάλληλοι.
«Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε αυτή την αίθουσα. Ήταν μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στο Εφετείο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας με τον κ. Μπούγα για να διεξάγονται εδώ πολυπληθείς δίκες», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Αναφερόμενος στο έργο του κλιματισμού που ολοκληρώθηκε είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, ότι «ο κλιματισμός ήταν εφιάλτης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε». Το κόστος των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ανέρχεται σε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η ανάπλαση της πλατείας Δικαιοσύνης που αναμορφώνεται στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου όπως και η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης που μένει κλειστός στο χώρο του Εφετείου με χωρητικότητα 1.500 θέσεων.
Από την πλευρά της η προϊσταμένη του Εφετείου της Αθήνας αναφέρθηκε στα δύο μεγάλα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, τον κλιματισμό σε όλες τις αίθουσες ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο να διακόπτονται δίκες λόγω ζέστης ή κρύου, όπως έχει γίνει στο παρελθόν αλλά και την αλλαγή του δαπέδου σε 5.500 τ.μ. που είναι επίσης σημαντικό για την καθαριότητα και την ασφάλεια του κτιρίου.
Κατά την τελετή των εγκαινίων της αίθουσας η οποία ήδη έχει παραδοθεί σε χρήση, παραβρέθηκαν ακόμη, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, η προϊσταμένη του Εφετείου Αθηνών Σοφία Λιγνού, τα μέλη της διοίκησης του Εφετείου, Εφέτες και δικαστικοί υπάλληλοι.
«Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε αυτή την αίθουσα. Ήταν μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στο Εφετείο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας με τον κ. Μπούγα για να διεξάγονται εδώ πολυπληθείς δίκες», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Αναφερόμενος στο έργο του κλιματισμού που ολοκληρώθηκε είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, ότι «ο κλιματισμός ήταν εφιάλτης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε». Το κόστος των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ανέρχεται σε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η ανάπλαση της πλατείας Δικαιοσύνης που αναμορφώνεται στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου όπως και η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης που μένει κλειστός στο χώρο του Εφετείου με χωρητικότητα 1.500 θέσεων.
Από την πλευρά της η προϊσταμένη του Εφετείου της Αθήνας αναφέρθηκε στα δύο μεγάλα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, τον κλιματισμό σε όλες τις αίθουσες ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο να διακόπτονται δίκες λόγω ζέστης ή κρύου, όπως έχει γίνει στο παρελθόν αλλά και την αλλαγή του δαπέδου σε 5.500 τ.μ. που είναι επίσης σημαντικό για την καθαριότητα και την ασφάλεια του κτιρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα