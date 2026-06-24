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Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Θήβα: Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα τροχαίο Θήβα

Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Θήβα: Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας, δείτε εικόνες

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στην Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς

Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Θήβα: Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας, δείτε εικόνες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (24/6) στην Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς, λίγο έξω από τη Θήβα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα permissos.gr, ένα επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ΙΧ να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές και οι δύο επιβαίνοντες να τραυματιστούν. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Θήβα: Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας, δείτε εικόνες
Το ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο

Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας τραυματίας

Ο οδηγός και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Θηβών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Θήβα: Δύο τραυματίες, σε σοβαρή κατάσταση ο ένας, δείτε εικόνες
Το φορτηγό που ενεπλάκη το τροχαίο
Κλείσιμο

Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

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