Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο του 33χρονου και της αστυνομικού Μαρίας Ζαφείρη - Ελεύθερος με όρους ο 27χρονος

Για την υπόθεση κατηγορούνται ένας 27χρονος κι ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονίας με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατά συρροή





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ένας 27χρονος κι ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονίας με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατά συρροή.



Μετά την αναβολή της υπόθεσης, το δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και αποφασίστηκε να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση του 27χρονου, ο οποίος βρίσκεται 14 μήνες στην φυλακή μετά την απολογία του στον ανακριτή, υπό τους εξής όρους: Ηλεκτρονική παρακολούθηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές σε ΑΤ της περιοχής του και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες ο 27χρονος θα βρεθεί εκτός φυλακής μέχρι τουλάχιστον την εκδίκαση της υπόθεσης.



Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον οδηγό του φορτηγού οποίος κατηγορείται για πλημμέλημα, διατηρήθηκαν οι όροι που του είχαν επιβληθεί στο στάδιο της ανάκρισης.



Η παράσυρση Η 46χρονη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ήταν μέρος πληρώματος περιπολικού, που κατά τη διάρκεια περιπολίας λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου του 2025, βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο ανάμεσα σε δύο νεαρούς οδηγούς, έναν 26χρονο και έναν 33χρονο, στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης.







Ο πρώτος έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ η ανθυπαστυνόμος διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κατάγματα στα άκρα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου έγινε επέμβαση συρραφής του τραύματος στον δεξιό οφθαλμό και στη συνέχεια στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου εισήχθη αμέσως σε ΜΕΘ, και έπειτα στην εντατική του «Ιπποκρατείου».



Το χρονικό Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.



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όπου χτυπήθηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που έγινε μέσα στο κατάστημα. Στη συνέχεια μετέβη για τις πρώτες βοήθειες στον Κέντρο Υγείας καθώς είχε υποστεί θλαστικό τραύμα στον κρόταφο και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και δήλωσε ότι θα πάει μόνος του.



Μαζί με φιλικά του πρόσωπα μπήκε σε αυτοκίνητο με προορισμό το νοσοκομείο όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομής , στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, λόγω έλλειψης καυσίμου. Τα τέσσερα άτομα κατέβηκαν από το αμάξι και σταμάτησαν διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 27χρονος βασικός κατηγορούμενος.



Ο 27χρονος αρνήθηκε να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα ξεκίνησε το επεισόδιο μεταξύ τους. Ο κατηγορούμενος βγήκε από το όχημα και κατάφερε χτυπήματα στο πρόσωπο στον 33χρονο με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα.



Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης για τον θάνατο του 33χρονου και της 46χρονης ανθυπαστυνόμου Μαρίας Ζαφείρη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή πριν από έναν χρόνο μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι έξω από τον Άγιο Νικόλαο στη Χαλκιδική δίκη ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης , ωστόσο ύστερα από σχετικό αίτημα συνηγόρου υπεράσπισης αποφασίστηκε να αναβληθεί καθώς τέθηκαν ζητήματα ακυρότητας της διαδικασία για δικονομικό λόγο.Για την υπόθεση κατηγορούνται, ο πρώτος για ανθρωποκτονίας με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατά συρροή.Μετά την αναβολή της υπόθεσης, το δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και αποφασίστηκε να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση του 27χρονου, ο, υπό τους εξής όρους: Ηλεκτρονική παρακολούθηση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση δύο φορές σε ΑΤ της περιοχής του και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες ο 27χρονος θα βρεθεί εκτός φυλακής μέχρι τουλάχιστον την εκδίκαση της υπόθεσης.Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, τον οδηγό του φορτηγού οποίος κατηγορείται για πλημμέλημα, διατηρήθηκαν οι όροι που του είχαν επιβληθεί στο στάδιο της ανάκρισης.Η 46χρονη γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, ήταν μέρος πληρώματος περιπολικού, που κατά τη διάρκεια περιπολίας λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου του 2025, βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο ανάμεσα σε δύο νεαρούς οδηγούς, έναν 26χρονο και έναν 33χρονο, στο 41ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών - Σάρτης. Η αστυνομικός κι ένας συνάδελφός της πήγαν να χωρίσουν τους δύο οδηγούς , που έχοντας ακινητοποιήσει τα οχήματά τους στην άκρη του οδοστρώματος, πιάστηκαν στα χέρια. Τη στιγμή εκείνη πέρασε από το σημείο το μοιραίο φορτηγάκι, με οδηγό έναν 62χρονο ψαρά και παρέσυρε τον 33χρονο άντρα και την αστυνομικό.Ο πρώτος έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ η ανθυπαστυνόμος διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη αρχικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κατάγματα στα άκρα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου έγινε επέμβαση συρραφής του τραύματος στον δεξιό οφθαλμό και στη συνέχεια στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου εισήχθη αμέσως σε ΜΕΘ, και έπειτα στην εντατική του «Ιπποκρατείου».Κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την 4η Απριλίου 2025, ο 33χρονος είχε βγει σε κέντρο διασκέδασης μαζί με φίλους τουόπου χτυπήθηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια επεισοδίου που έγινε μέσα στο κατάστημα. Στη συνέχεια μετέβη για τις πρώτες βοήθειες στον Κέντρο Υγείας καθώς είχε υποστεί θλαστικό τραύμα στον κρόταφο και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και δήλωσε ότι θα πάει μόνος του.Μαζί με φιλικά του πρόσωπα μπήκε σε αυτοκίνητο με προορισμό το νοσοκομείο όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομής , στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Σάρτης, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, λόγω έλλειψης καυσίμου. Τα τέσσερα άτομα κατέβηκαν από το αμάξι και σταμάτησαν διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 27χρονος βασικός κατηγορούμενος.Ο 27χρονος αρνήθηκε να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα ξεκίνησε το επεισόδιο μεταξύ τους. Ο κατηγορούμενος βγήκε από το όχημα και κατάφερε χτυπήματα στο πρόσωπο στον 33χρονο με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 27χρονος φορούσε ένα μεγάλο δαχτυλίδι χρυσό με μαύρη πέτρα το οποίο κατασχέθηκε αργότερα από τις Αρχές.



Στο σημείο έφτασε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., στο οποίο επέβαιναν η 46χρονη Μαρία Ζαφείρη και ένας συνάδελφος της. Η ανθυπαστυνόμος έσπευσε να βοηθήσει τον 33χρονο, ο οποίος βρισκόταν πεσμένος στη μέση του δρόμου χωρίς τις αισθήσεις του ενώ ο συνάδελφός της στάθηκε ανάμεσα στους εμπλεκόμενους προκειμένου να διακόψει τον διαπληκτισμό και απομάκρυνε τον 27χρονο.



Εκείνη την ώρα περνούσε με το φορτηγό ο 63χρονος ψαράς ο οποίος δεν αντιλήφθηκε τα σήματα του αρχιφύλακα και παρέσυρε τον 33χρονο που βρισκόταν στο οδόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις του και την 46χρονη αστυνομικό, η οποία ήταν σκυμμένη πάνω από τον πεσμένο άνθρωπο.



Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αμέσως μετά - την ώρα που ο 33χρονος είχε χάσει τη ζωή του και η αστυνομικός είχε τραυματιστεί βαρύτατα- ο 27χρονος κατηγορούμενος εισήλθε στο όχημα του και αποχώρησε από το σημείο, σα να μην είχε συμβεί τίποτα.



Σημειώνεται ότι η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε όσον αφορά το θάνατο του 33χρονου, ανάμεσα στα ευρήματα, περιγράφεται και ένα χτύπημα στο πρόσωπο που πιθανολογήθηκε ότι προήλθε από το μεγάλο δαχτυλίδι που λειτούργησε ως σιδερογροθιά. Το ίδιο ιατρδικαστικό πόρισμα φαίνεται να διαπιστώνει ότι ο θάνατος του 33χρονου προήλθε τόσο από το συγκεκριμένο χτύπημα όσο κι από την παράσυρση.



Για αυτόν τον λόγο ο εισαγγελέας πρωτοδικών Πολυγύρου αναβάθμισε την κατηγορία για τον 27χρονου, από το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε ανθρωποκτονία με δόλο.



Σημειώνεται ότι δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εκκίνησε με αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης και, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να επισκοπηθεί το επίμαχο δαχτυλίδι που βρίσκεται στη δικογραφία και να εξεταστεί η μετατροπή της κατηγορίας στην αρχική της μορφή.