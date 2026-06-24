Ο Άρειος Πάγος απέρριψε την προσφυγή Κοβέσι, παραμένει στα 2 χρόνια η παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων

Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη, μη λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ανανέωσε την θητεία τους για μία πενταετία.







Η προσφυγή EPPO κρίθηκε ότι δεν ήταν παραδεκτή, δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών ευρωεισαγγελέων.



Σπύρος Βλαχόπουλος εστιάζοντας στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους ευρωπαίους εισαγγελείς από το κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.



Ακόμη, ο κ. Βλαχόπουλος προκειμένου να ξεκαθαριστεί οριστικά το θέμα ποιος έχει την αρμοδιότητα να ανανεώνει, καθώς ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νεότευκτός η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άποψη που υποστηρίχθηκε από την μειοψηφία της Ολομελείας τόσο ως προς το αν είχε δικαίωμα η Λάουρα Κοβέσι να προσφύγει όσο και για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των ευρωεισαγγελέων.



Η διαδικασία στην Διοικητική Ολομέλεια ήταν πολύ σύντομη και στον κ. Βλαχόπουλο δόθηκαν μόλις 6 λεπτά για να αναπτύξει τις θέσεις του.



το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο συγκροτείται από την Ευρωπαία γενική εισαγγελέα και 24 Ευρωεισαγγελείς, έναν από καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ, είχε ανανεώσει ομόφωνα (μετά από πρόταση της κυρίας Κοβέσι) για μια πενταετία την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Η απόφαση αυτή του Κολεγίου είχε προκαλέσει την δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου.



Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης



Το 11μελες ΑΔΣ συνήλθε τον περασμένο μήνα (11.5.2026) και ομόφωνα παράτεινε την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρψεισαγγελέων για μια διετία. Στο ΑΔΣ συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ενώ εισηγητής ήταν ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.



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Τα μέλη του ΑΔΣ κατά την έναρξη της επίμαχης συνεδρίασης εκείνης της ημέρας, εξέτασαν κατ΄ αρχάς το θέμα αν θα πρέπει να παραταθεί ή όχι η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Στην συνέχεια, αφού δόθηκε το πράσινο φως, καθορίστηκε ο χρόνος της παράτασης της θητείας τους για μια διετία.



Και αυτό γιατί τα μέλη του ΑΔΣ έκριναν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία η αρμοδιότητα ανανέωσης και παράτασης ή μη της θητείας των Ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΣ.



Έτσι, το ΑΔΣ δεν ανανέωσε την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων για μια 5ετια, όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά επέλεξε την παράταση της θητείας τους για μια διετία.



Από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου , κεκλεισμένων των θυρών, απορρίφθηκε με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, ως απαράδεκτη, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), επικεφαλής της οποίας είναι η γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι , με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η πρόσφατη απόφαση του 11μελους Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου με την οποία παρατάθηκε για μια διετία η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέωνκαι, μη λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ανανέωσε την θητεία τους για μία πενταετία. Η προσφυγή της EPPO απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι οι δικαστές και εισαγγελείς μπορεί να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.Η προσφυγή EPPO κρίθηκε ότι δεν ήταν παραδεκτή, δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών ευρωεισαγγελέων.Στην Ολομέλεια που δεν παρέστη η Λάουρα Κοβέσι τις απόψεις της ανέπτυξε ο καθηγητής συνταγματικού Δικαίουεστιάζοντας στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου, στο γεγονός ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους ευρωπαίους εισαγγελείς από το κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Ακόμη, ο κ. Βλαχόπουλος προκειμένου να ξεκαθαριστεί οριστικά το θέμα ποιος έχει την αρμοδιότητα να ανανεώνει, καθώς ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νεότευκτός η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου οφείλει να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, άποψη που υποστηρίχθηκε από την μειοψηφία της Ολομελείας τόσο ως προς το αν είχε δικαίωμα η Λάουρα Κοβέσι να προσφύγει όσο και για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των ευρωεισαγγελέων.Η διαδικασία στην Διοικητική Ολομέλεια ήταν πολύ σύντομη και στον κ. Βλαχόπουλο δόθηκαν μόλις 6 λεπτά για να αναπτύξει τις θέσεις του.Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο, το οποίο συγκροτείται από την Ευρωπαία γενική εισαγγελέα και 24 Ευρωεισαγγελείς, έναν από καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ, είχε ανανεώσει ομόφωνα (μετά από πρόταση της κυρίας Κοβέσι) για μια πενταετία την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Η απόφαση αυτή του Κολεγίου είχε προκαλέσει την δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου.Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης , τήρησε την τυπική προβλεπόμενη διαδικασία, εν όψει της λήξης της θητείας των εν λόγω τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στο τέλος Ιουνίου και απέστειλε τα σχετικά ερωτήματα στον Άρειο Πάγο.Το 11μελες ΑΔΣ συνήλθε τον περασμένο μήνα (11.5.2026) και ομόφωνα παράτεινε την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρψεισαγγελέων για μια διετία. Στο ΑΔΣ συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ενώ εισηγητής ήταν ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.Από τους 11 ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς που μετείχαν στο ΑΔΣ κρίθηκε ότι η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, πρέπει να παραταθεί και να παραμείνουν στην δύναμη της EPPO για δυο ακόμη χρόνια, μέχρι να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς δικογραφίες τις οποίες έχουν στα χέρια τους.Τα μέλη του ΑΔΣ κατά την έναρξη της επίμαχης συνεδρίασης εκείνης της ημέρας, εξέτασαν κατ΄ αρχάς το θέμα αν θα πρέπει να παραταθεί ή όχι η θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Στην συνέχεια, αφού δόθηκε το πράσινο φως, καθορίστηκε ο χρόνος της παράτασης της θητείας τους για μια διετία.Και αυτό γιατί τα μέλη του ΑΔΣ έκριναν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία η αρμοδιότητα ανανέωσης και παράτασης ή μη της θητείας των Ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΣ.Έτσι, το ΑΔΣ δεν ανανέωσε την θητεία των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων για μια 5ετια, όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά επέλεξε την παράταση της θητείας τους για μια διετία.

Το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων έχει απασχολήσει τον πολιτικό και δικαστικό κόσμο το τελευταίο διάστημα, λόγω των δικογραφιών που έχουν αποσταλεί από την Ευρωεισαγγελία στην Βουλή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ωστόσο, η EPPO κατέθεσε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση του ΑΔΣ για την διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων.



Υποστηρίζοντας ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων είναι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο έχει ήδη αποφασίσει για 5ετη παράταση της θητείας τους.



Η EPPO υποστήριξε ακόμη ότι το ΑΔΣ του άρθρου 90 του Συντάγματος είναι αρμόδιο να κρίνει μόνο για τις προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λπ. των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελέων, εντός της Ελληνικής επικράτειας και όχι για τη θητεία των Ελλήνων δικαστικών που υπηρετούν τον ευρωπαϊκό θεσμό, για τον οποίο ισχύουν ειδικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν οι Έλληνες δικαστές έχουν ήδη διορισθεί σε ευρωπαϊκές θέσεις, με τη νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία της ΕΕ.



Παράλληλα, η EPPO υποστήριξε ότι ο Ευρωπαϊκός κανονισμός κάνει λόγο για 5ετη ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωεισαγγελέων και όχι για παράταση της θητείας τους, όπως έκανε το ΑΔΣ.