Από 396€ για 4μελή οικογένεια με Ι.Χ. & επιστροφή, στην Οικονομική Θέση
Εγκρίθηκαν έργα αποκατάστασης σε επτά μονές του Αγίου Όρους
Εγκρίθηκαν έργα αποκατάστασης σε επτά μονές του Αγίου Όρους
Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στις Ιερές Μονές Καρακάλλου, Κουτλουμουσίου, Ξενοφώντος, Μεγίστης Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας και Αγίου Παύλου και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,3 εκατ. ευρώ
Επτά έργα υποδομής σε ιερές μονές του Αγίου Όρους χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ΕΣΠΑ, μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από την περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.
Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στις Ιερές Μονές Καρακάλλου, Κουτλουμουσίου, Ξενοφώντος, Μεγίστης Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας και Αγίου Παύλου και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,3 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται η συντήρηση και αποκατάσταση του Καθολικού και του Πύργου της Ιεράς Μονής Καρακάλλου, η αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση μέρους του δυτικού τμήματος της Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, η διαμόρφωση πτέρυγας της Ι. Μ. Ξενοφώντος, η αποκατάσταση της Ιεράς Καλύβης «Κοίμησης της Θεοτόκου Γ'» (μακαριστού γερ. Δαμασκηνού) της Ι. Σκήτης Αγίας Άννης, Ι. Μ. Μ. Λαύρας, η ενίσχυση των αναλημματικών τοίχων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Καλύβης, η μετατροπή του παλαιού ελαιοτριβείου Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας σε χώρο έκθεσης και η κατασκευή ημιώροφου για τη δημιουργία εργαστηρίων αγιογραφίας και ραπτικής. Επιπλέον πρόκειται να γίνει αποκατάσταση πτέρυγας της Ι. Μ. Αγίου Παύλου ώστε να διαμορφωθούν χώροι φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων.
Σε δηλώσεις της, η κ. Αηδονά επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιούνται ώστε να αποκατασταθεί το δομημένο περιβάλλον των ιερών μονών του Αγίου Όρους. «Οι ιερές μονές, σκήτες και καλύβες, αποτελούν τον μνημειακό πλούτο στην Αθωνική Πολιτεία, που είναι πλούτος όλων μας. Κι έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με έργα - παρακαταθήκη για την Κιβωτό της Ορθοδοξίας, με έργα υποδομής και ανάδειξης, με έργα, που κάνουν ασφαλείς και λειτουργικές τις κτιριακές υποδομές, τόσο για τους μοναχούς, όσο και για τα εκατομμύρια των πιστών από όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.
Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στις Ιερές Μονές Καρακάλλου, Κουτλουμουσίου, Ξενοφώντος, Μεγίστης Λαύρας, Σίμωνος Πέτρας και Αγίου Παύλου και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 5,3 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται η συντήρηση και αποκατάσταση του Καθολικού και του Πύργου της Ιεράς Μονής Καρακάλλου, η αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση μέρους του δυτικού τμήματος της Ι. Μ. Κουτλουμουσίου, η διαμόρφωση πτέρυγας της Ι. Μ. Ξενοφώντος, η αποκατάσταση της Ιεράς Καλύβης «Κοίμησης της Θεοτόκου Γ'» (μακαριστού γερ. Δαμασκηνού) της Ι. Σκήτης Αγίας Άννης, Ι. Μ. Μ. Λαύρας, η ενίσχυση των αναλημματικών τοίχων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Καλύβης, η μετατροπή του παλαιού ελαιοτριβείου Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας σε χώρο έκθεσης και η κατασκευή ημιώροφου για τη δημιουργία εργαστηρίων αγιογραφίας και ραπτικής. Επιπλέον πρόκειται να γίνει αποκατάσταση πτέρυγας της Ι. Μ. Αγίου Παύλου ώστε να διαμορφωθούν χώροι φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων.
Σε δηλώσεις της, η κ. Αηδονά επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιούνται ώστε να αποκατασταθεί το δομημένο περιβάλλον των ιερών μονών του Αγίου Όρους. «Οι ιερές μονές, σκήτες και καλύβες, αποτελούν τον μνημειακό πλούτο στην Αθωνική Πολιτεία, που είναι πλούτος όλων μας. Κι έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με έργα - παρακαταθήκη για την Κιβωτό της Ορθοδοξίας, με έργα υποδομής και ανάδειξης, με έργα, που κάνουν ασφαλείς και λειτουργικές τις κτιριακές υποδομές, τόσο για τους μοναχούς, όσο και για τα εκατομμύρια των πιστών από όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα