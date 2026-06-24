Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια

Η δίκη διακόπηκε έως τις 12 το μεσημέρι, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του ανηλίκου δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο