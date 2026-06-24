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Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια
Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια
Η δίκη διακόπηκε έως τις 12 το μεσημέρι, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του ανηλίκου δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο
Στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερρών άρχισε σήμερα η διαδικασία για την υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου Άγγελου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 6 Ιανουαρίου 2025. Ωστόσο, η εκδίκαση δεν προχώρησε άμεσα, καθώς προέκυψε ζήτημα με τη νομική εκπροσώπηση του ανήλικου κατηγορούμενου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiloges, η δίκη διακόπηκε έως τις 12 το μεσημέρι, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του ανηλίκου δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, επικαλούμενος την παρουσία του σε άλλη δικαστική διαδικασία στην Αθήνα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία δικηγόρου που θα αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, προβλέπεται ο ορισμός συνηγόρου από τους σχετικούς καταλόγους, ώστε η δίκη να συνεχιστεί κανονικά.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο νέας αναβολής της διαδικασίας και πως η εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή.
Από νωρίς το πρωί, η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο των δικαστηρίων είναι ισχυρή, με σκοπό την αποτροπή επεισοδίων.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, όπως προβλέπεται στις υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, ενώ η οικογένεια του 17χρονου αναμένει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, ζητώντας δικαιοσύνη και πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο πρόωρα η ζωή του.
Σύμφωνα με την κατηγορία που έχει αποδοθεί στον ανήλικο κατηγορούμενο, η υπόθεση αφορά ανθρωποκτονία με δόλο. Τα στοιχεία της δικογραφίας περιλαμβάνουν τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής, σύμφωνα με τα οποία ο θάνατος του 17χρονου προήλθε από ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα.
Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, φέρεται να κατέγραψε περισσότερα από 30 χτυπήματα, με τον Άγγελο να φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις στο πρόσωπο, κατάγματα πλευρών, καθώς και σοβαρές εσωτερικές κακώσεις, μεταξύ των οποίων ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής, αλλά και θλάση νεφρού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiloges, η δίκη διακόπηκε έως τις 12 το μεσημέρι, καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης του ανηλίκου δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, επικαλούμενος την παρουσία του σε άλλη δικαστική διαδικασία στην Αθήνα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία δικηγόρου που θα αναλάβει την υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, προβλέπεται ο ορισμός συνηγόρου από τους σχετικούς καταλόγους, ώστε η δίκη να συνεχιστεί κανονικά.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο νέας αναβολής της διαδικασίας και πως η εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή.
Από νωρίς το πρωί, η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο των δικαστηρίων είναι ισχυρή, με σκοπό την αποτροπή επεισοδίων.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, όπως προβλέπεται στις υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, ενώ η οικογένεια του 17χρονου αναμένει την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, ζητώντας δικαιοσύνη και πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο πρόωρα η ζωή του.
Σύμφωνα με την κατηγορία που έχει αποδοθεί στον ανήλικο κατηγορούμενο, η υπόθεση αφορά ανθρωποκτονία με δόλο. Τα στοιχεία της δικογραφίας περιλαμβάνουν τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής, σύμφωνα με τα οποία ο θάνατος του 17χρονου προήλθε από ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα.
Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, φέρεται να κατέγραψε περισσότερα από 30 χτυπήματα, με τον Άγγελο να φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις στο πρόσωπο, κατάγματα πλευρών, καθώς και σοβαρές εσωτερικές κακώσεις, μεταξύ των οποίων ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής, αλλά και θλάση νεφρού.
Στενά μέλη της οικογένειας του Αγγέλου έχουν απευθύνει μέσω κοινωνικών δικτύων κάλεσμα για ειρηνική συγκέντρωση συμπαράστασης προς την οικογένεια, έξω από τα δικαστήρια των Σερρών.
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