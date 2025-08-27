Θεσσαλονίκη: Νεκρός 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών Χαλκιδικής

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος το πρωί της Τετάρτης από την παραλία των Καλυβών του δήμουΟ 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα τουστο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.