Θεσσαλονίκη: Νεκρός 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών Χαλκιδικής
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών Χαλκιδικής

Ο 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 75χρονος λουόμενος στην παραλία Καλυβών Χαλκιδικής
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος το πρωί της Τετάρτης από την παραλία των Καλυβών του δήμου Πολύγυρου.

Ο 75χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

