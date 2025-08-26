Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
«Με χτυπούσε λυσσασμένα με το τραπέζι στο κεφάλι, ζω από θαύμα» - Λήστεψαν διανομέα στο Παλαιό Φάληρο
Ο διανομέας έχει σημάδια στα πλευρά από χτυπήματα με σφυρί - Οι δράστες συνελήφθησαν
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε διανομέας φαγητού στο Παλαιό Φάληρο. Οι δύο δράστες επιτέθηκαν στον διανομέα την ώρα που παρέδιδε την παραγγελία, χτυπώντας τον με σφυρί, τραπέζι και αρπάζοντάς του τα χρήματα που είχε.
Ο διανομέας έχει σημάδια στα πλευρά από τα χτυπήματα με σφυρί. «Στο κεφάλι είναι το πρώτο χτύπημα που μου ήρθε από αριστερά, από ξύλινο τραπεζάκι που με περίμενε μόλις μπήκα μέσα. Τα χέρια, τα πόδια, τα γόνατα, είναι όλα που αμυνόμουν στη λύσσα», είπε ο διανομέας στο STAR. «Ζω από τύχη. Έτρεχαν τα αίματα και το μόνο που προσπαθούσα ήταν να αμυνθώ, να βρω μια διέξοδο», ανέφερε.
Ο άνδρας που παρήγγειλε έπεισε τον διανομέα να μπει στο εσωτερικό του διαμερίσματος και περιέγραψε την επίθεση: «προσποιήθηκε ο ένας ότι του έπεσαν τα χρήματα κάτω και δεν μπορεί να σκύψει γιατί έχει χτυπήσει το πόδι του. Με το που κάνω ένα βήμα και βλέπω τα χρήματα κάτω, μου έρχεται ένα τραπέζι στο κεφάλι. Ανεβοκατέβαζε λυσσασμένα το τραπέζι επάνω μου. Αμυνόμουν με τα χέρια και τα πόδια όσο μπορούσα για να προστατευτώ. Και ο άλλος ερχόταν από τη δεξιά μεριά με σφυρί και με χτυπούσε».
«Φώναζα “βοήθεια, είμαι διανομέας, με έχουν χτυπήσει”», περιέγραψε. Την ΕΛΑΣ ειδοποίησε ένας ένοικος και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν συνελήφθησαν.
