Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι την κουνιάδα και τα ανίψια του στη Φθιώτιδα
Ο 59χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας και των δύο παιδιών της, κραδαίνοντας ένα μαχαίρι και απειλώντας πως θα τους σκοτώσει
Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, 59χρονος από τη Λοκρίδα που απείλησε με μαχαίρι την χήρα κουνιάδα του και τα ανήλικα παιδιά της.
Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου (23/8) όταν ο 59χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας και των δύο παιδιών της, κραδαίνοντας ένα μαχαίρι και απειλώντας πως θα τους σκοτώσει. «Βγες έξω να σε σφάξω και σένα και τα παιδιά σου. Θα σας πάω και τους τρεις με κάσα», φέρεται να φώναζε σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας που αναγνώσθηκε στο δικαστήριο καθώς εκείνη δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Όπως είπε, η ενέργεια του κουνιάδου της, της προκάλεσε τρόμο για κείνη και την ασφάλεια των παιδιών της, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 59χρονος ξέφευγε και συμπεριφερόταν επικίνδυνα. Είχε μάλιστα στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να έκανε και χρήση ουσιών. Κάλεσε την αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη.
Ενώπιον του δικαστηρίου ο δράστης του επεισοδίου δήλωσε μετανιωμένος, υποσχόμενος ότι δεν θα επαναληφθεί ανάλογο περιστατικό. Παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος η ενέργειά του, ωστόσο, έδωσε ως αφορμή ότι η νύφη του κάνει κουμάντο στα λεφτά του και δεν του δίνει ούτε για καφέ, κρατώντας ακόμη και την αναπηρική του σύνταξη, κατά τις ίδιες πηγές.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία και του επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς να αναστείλει την εκτέλεσή της ή να την μετατρέψει. Επιπλέον του επέβαλλε χρηματική ποινή 800 ευρώ, ενώ δεν έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του, γεγονός που τον στέλνει στη φυλακή.
Από τους 18 μήνες αφαιρέθηκαν μόνο οι μέρες κράτησής του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.
