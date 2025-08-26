Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 76χρονος που σκότωσε τον 72χρονο στη Σκύδρα - Με σκυμμένο το κεφάλι στα δικαστήρια
Ο 76χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον συγχωριανό του επειδή τον εντόπισε να κλέβει από το χωράφι του – Η σορός εντοπίστηκε σε παράνομη χωματερή μετά από 9 ημέρες
Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο 76χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του άγριου φονικού στο χωριό Δάφνη στη Σκύδρα Πέλλας, με θύμα έναν 72χρονο συγχωριανό του.
Ο ηλικιωμένος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 76χρονος, ο οποίος κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια έβαλε μια ζακέτα στο πρόσωπο προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά και είχε σκυμμένο το κεφάλι του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την υπεράσπισή του και θα απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον συγχωριανό του καθώς τον είχε εντοπίσει να κλέβει από το χωράφι του.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το άψυχο σώμα του θύματος βρέθηκε στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας σε παράνομο χώρο απόρριψης απορριμμάτων (χωματερή) αγροτικής περιοχής της Δάφνης, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, φέροντας μεταθανάτιες αλλοιώσεις που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από ζώα, καθώς η σορός βρισκόταν εκεί επί εννέα ημέρες, από τη στιγμή που έγινε το φονικό.
Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εντόπισαν και τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε το θύμα και ανήκει στη σύζυγό του. Η μοτοσικλέτα βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη με χόρτα και κλαδιά σε αγροτικό δρόμο, ενώ έφερε και ίχνη αίματος.
Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και από την ομολογία του 76χρονου, το έγκλημα διαπράχθηκε τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, 16 Αυγούστου, με αφορμή προσωπικές διαφορές που είχε ο δράστης με το θύμα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τον πυροβόλησε με την κυνηγετική του καραμπίνα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του και στη συνέχεια έσυρε τη σορό με το επαγγελματικό του αυτοκίνητο και την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.
Στην κατοχή του και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα παντελόνι, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ, το οποίο ανήκε στον παθόντα.
Το άψυχο σώμα εντοπίστηκε μετά από 9 ημέρες σε παράνομη χωματερή
Το χρονικό
Εννέα ολόκληρες ημέρες έπαιζε θέατρο ο 76χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του, παρόλο που εξ αρχής οι υποψίες των αστυνομικών είχαν πέσει επάνω του. Μάλιστα, όπως λένε κάτοικοι του χωριού, επισκέπτονταν τα καταστήματα και το καφενείο σαν να μη τρέχει τίποτα, τη στιγμή που όλοι αναζητούσαν τον 72χρονο.
Η εξαφάνιση του θύματος δηλώθηκε από την κόρη του επίσημα στην αστυνομία στις 17 Αυγούστου και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από την οικία του και δεν επέστρεψε.
Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, «έσπασε» τελικά το απόγευμα της Δευτέρας και ομολόγησε στους αστυνομικούς, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος κρύβεται πίσω από την υπόθεση εξαφάνισης του 72χρονου καθώς, όπως κυνικά φέρεται να είπε: «Τον πυροβόλησα με την καραμπίνα και τον σκότωσα».
Ο 76χρονος αποκάλυψε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή του θύματος και όσα ακολούθησαν προκειμένου να καλύψει τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν την ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας ομολόγησε ότι το Σάββατο, 16 Αυγούστου, πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημά του, την έσυρε μέχρι μια χωματερή έξω από το χωριό και την εγκατέλειψε εκεί.
Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά την αρχική του κατάθεση, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις ενώ αντιλαμβανόμενος ότι οι Αρχές τον θεωρούν «νούμερο ένα» ύποπτο ομολόγησε τελικά τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος θεωρούνταν επίσημα αγνοούμενος μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του λίγο πριν το φονικό και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.
Υπέδειξε το σημείο που άφησε τη σορό
Εκτός από την ομολογία της πράξης του, ο 76χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου άφησε τη σορό του θύματος.
Το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου εντοπίστηκε τελικά η σορός του 72χρονου σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, ενώ το ίδιο απόγευμα συνελήφθη ο δράστης. Στον χώρο μετέβησαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας για την εγκληματολογική διερεύνηση.
Μετά τη σύλληψή του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
