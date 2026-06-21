Πυροσβεστική: 83 πυρκαγιές και 7 συλλήψεις για εμπρησμούς σε 48 ώρες, η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 449 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 469.906,75 ευρώ



Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των νεοσύστατων Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση έξι πυρκαγιών από αμέλεια που εκδηλώθηκαν το ίδιο διάστημα σε Ροδόπη, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Φθιώτιδα και Κορινθία.



Συνολικά συνελήφθησαν επτά άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Στη Ροδόπη συνελήφθη 72χρονος, καθώς από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά στην Παλαιά Κρωβύλη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα.



Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.



Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά σε καλλιέργεια σιτηρών στην περιοχή της Επανομής κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας. Επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.



Στην Αργολίδα συνελήφθη 70χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε στην περιοχή Κουβέρτα Ερμιονίδας από γεωργικό μηχάνημα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.248 ευρώ.



Στη Φθιώτιδα συνελήφθη 74χρονη, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση προκλήθηκε από γεννήτρια οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος.



Τέλος, στην περιοχή Σκαλωσιά Λουτρακίου Περαχώρας συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 58 και 74 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής κλαδιών χαλεπίου πεύκης, κλαδιά ήρθαν σε επαφή με στύλο και εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας σπινθήρες και την εκδήλωση πυρκαγιάς σε παρακείμενη ξηρή βλάστηση.



Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 21 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 449 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 469.906,75 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 111 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 105 συλλήψεις (94,59%) αφορούν εμπρησμό από αμέλεια και οι 6 (5,41%) εμπρησμό από πρόθεση.



Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.



Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.