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Συνελήφθη 70χρονος που προσέγγιζε παιδιά, μετά από καταγγελίες γονέων στη Σκόπελο
Συνελήφθη 70χρονος που προσέγγιζε παιδιά, μετά από καταγγελίες γονέων στη Σκόπελο
Ο ηλικιωμένος φέρεται να κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε περιοχή του νησιού και να πλησίαζε ανήλικα παιδιά, επιχειρώντας να τα πείσει να τον ακολουθήσουν στο όχημά του
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκόπελο έπειτα από περιστατικό που καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές και φέρεται να αφορά απρεπή συμπεριφορά ηλικιωμένου άνδρα απέναντι σε ανήλικους, ο οποίος και συνελήφθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών φέρεται να κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε περιοχή του νησιού και να πλησίαζε ανήλικα παιδιά, επιχειρώντας να τα πείσει να τον ακολουθήσουν στο όχημά του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσε διάφορες προφάσεις προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να τα προσεγγίσει.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα όταν έγινε γνωστό ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε κατάσταση που προσέβαλλε τη δημόσια αιδώ, καθώς φέρεται να είχε εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα.
Οι ανήλικοι ενημέρωσαν άμεσα τους γονείς τους για όσα συνέβησαν, ενώ ακολούθησε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Μετά τη συλλογή των πρώτων καταθέσεων και την αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω.
Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Σκοπέλου, καθώς αφορά ανήλικα παιδιά και εκδηλώθηκε σε δημόσιο χώρο. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ παράλληλα διερευνούν εάν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά που ενδεχομένως δεν είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν.
Αστυνομικές πηγές υπενθυμίζουν στους γονείς τη σημασία της ενημέρωσης των παιδιών για τους κινδύνους από αγνώστους και της άμεσης επικοινωνίας με τις αρχές σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε ύποπτη ή ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος ανηλίκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών φέρεται να κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε περιοχή του νησιού και να πλησίαζε ανήλικα παιδιά, επιχειρώντας να τα πείσει να τον ακολουθήσουν στο όχημά του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσε διάφορες προφάσεις προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να τα προσεγγίσει.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα όταν έγινε γνωστό ότι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε κατάσταση που προσέβαλλε τη δημόσια αιδώ, καθώς φέρεται να είχε εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα.
Οι ανήλικοι ενημέρωσαν άμεσα τους γονείς τους για όσα συνέβησαν, ενώ ακολούθησε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Μετά τη συλλογή των πρώτων καταθέσεων και την αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.
Κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών μετά από καταγγελίες γονέων
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω.
Το συμβάν έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Σκοπέλου, καθώς αφορά ανήλικα παιδιά και εκδηλώθηκε σε δημόσιο χώρο. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ παράλληλα διερευνούν εάν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά που ενδεχομένως δεν είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν.
Αστυνομικές πηγές υπενθυμίζουν στους γονείς τη σημασία της ενημέρωσης των παιδιών για τους κινδύνους από αγνώστους και της άμεσης επικοινωνίας με τις αρχές σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε ύποπτη ή ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος ανηλίκων.
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