Σκύδρα: Σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε η σορός του 72χρονου - Η σορός ήταν κρυμμένη επί εννέα ημέρες

Η εξαφάνιση

Το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου εντοπίστηκε τελικά η σορός του 72χρονου σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, ενώ το ίδιο απόγευμα συνελήφθη ο δράστης. Στον χώρο μετέβησαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας για την εγκληματολογική διερεύνηση.Μετά τη σύλληψή του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 76χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε χωράφι σε μικρή απόσταση από το χωριό είχε εντοπιστεί το μηχανάκι του θύματος, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη αίματος στο δίκυκλο, το οποίο δεν είχε σημάδια από σύγκρουση.Ο 72χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ χάθηκαν τα ίχνη του όταν επέστρεφε στο χωριό του από τη Σκύδρα, όπου είχε πάει για ψώνια.Η εξαφάνιση του 72χρονου είχε δηλωθεί από τους συγγενείς του, οι οποίοι τόνισαν ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν ούτε οικονομικές εκκρεμότητες.