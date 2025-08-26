Σκύδρα: Σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε η σορός του 72χρονου - Η σορός ήταν κρυμμένη επί εννέα ημέρες
Ο 76χρονος πυροβόλησε τον άνδρα με καραμπίνα, τον χτύπησε με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια τον έδεσε στο όχημά του και τον έσυρε στον δρόμο
Σε κατάσταση αποσύνθεσης εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας η σορός του 72χρονου που δολοφονήθηκε από τον 76χρονο συγχωριανό του στη Δάφνη Σκύδρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το άψυχο σώμα του θύματος βρέθηκε στις 11:30 το πρωί σε παράνομο χώρο απόρριψης απορριμμάτων (χωματερή) αγροτικής περιοχής της Δάφνης, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, φέροντας μεταθανάτιες αλλοιώσεις που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από ζώα, καθώς η σορός βρισκόταν εκεί επί εννέα ημέρες, από τη στιγμή που έγινε το φονικό.
Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εντόπισαν και τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε το θύμα και ανήκει στη σύζυγό του. Η μοτοσικλέτα βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη με χόρτα και κλαδιά σε αγροτικό δρόμο, ενώ έφερε και ίχνη αίματος.
Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και από την ομολογία του 76χρονου, το έγκλημα διαπράχθηκε τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου, 16 Αυγούστου, με αφορμή προσωπικές διαφορές που είχε ο δράστης με το θύμα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τον πυροβόλησε με την κυνηγετική του καραμπίνα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του και στη συνέχεια έσυρε τη σορό με το επαγγελματικό του αυτοκίνητο και την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.
Στην κατοχή του και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα παντελόνι, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ, το οποίο ανήκε στον παθόντα.
Εννέα ολόκληρες ημέρες έπαιζε θέατρο ο 76χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του, παρόλο που εξ αρχής οι υποψίες των αστυνομικών είχαν πέσει επάνω του.
Η εξαφάνιση του θύματος δηλώθηκε από την κόρη του επίσημα στην αστυνομία στις 17 Αυγούστου και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από την οικία του και δεν επέστρεψε.
Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, «έσπασε» τελικά το απόγευμα της Δευτέρας και ομολόγησε στους αστυνομικούς, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος κρύβεται πίσω από την υπόθεση εξαφάνισης του 72χρονου καθώς, όπως κυνικά φέρεται να είπε: «Τον πυροβόλησα με την καραμπίνα και τον σκότωσα».
Ο 76χρονος αποκάλυψε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή του θύματος και όσα ακολούθησαν προκειμένου να καλύψει τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν την ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας ομολόγησε ότι το Σάββατο, 16 Αυγούστου, πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημά του, την έσυρε μέχρι μια χωματερή έξω από το χωριό και την εγκατέλειψε εκεί.
Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά την αρχική του κατάθεση, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις ενώ αντιλαμβανόμενος ότι οι Αρχές τον θεωρούν «νούμερο ένα» ύποπτο ομολόγησε τελικά τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος θεωρούνταν επίσημα αγνοούμενος μετά τη δήλωση της εξαφάνισής του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του λίγο πριν το φονικό και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.
Εκτός από την ομολογία της πράξης του, ο 76χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου άφησε τη σορό του θύματος.
Το χρονικό
Το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου εντοπίστηκε τελικά η σορός του 72χρονου σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, ενώ το ίδιο απόγευμα συνελήφθη ο δράστης. Στον χώρο μετέβησαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας για την εγκληματολογική διερεύνηση.
Μετά τη σύλληψή του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 76χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.
Ο 72χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ χάθηκαν τα ίχνη του όταν επέστρεφε στο χωριό του από τη Σκύδρα, όπου είχε πάει για ψώνια.
Η εξαφάνιση του 72χρονου είχε δηλωθεί από τους συγγενείς του, οι οποίοι τόνισαν ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν ούτε οικονομικές εκκρεμότητες.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε χωράφι σε μικρή απόσταση από το χωριό είχε εντοπιστεί το μηχανάκι του θύματος, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη αίματος στο δίκυκλο, το οποίο δεν είχε σημάδια από σύγκρουση.
