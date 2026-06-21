Άγρια επίθεση σε γυναίκα στο Αγρίνιο από τον σύντροφό της, της χτύπησε το κεφάλι σε τζάμι
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Βία

Άγρια επίθεση σε γυναίκα στο Αγρίνιο από τον σύντροφό της, της χτύπησε το κεφάλι σε τζάμι

Έρευνα από την Αστυνομία για τις συνθήκες του επεισοδίου - Αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής

Άγρια επίθεση σε γυναίκα στο Αγρίνιο από τον σύντροφό της, της χτύπησε το κεφάλι σε τζάμι
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Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Αγρινίου, μεταξύ ενός ζευγαριού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, ήταν λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα όταν ακούστηκαν έντονες φωνές. Ένοικος πολυκατοικίας βγήκε στο μπαλκόνι και, όπως περιγράφει, αντίκρισε μια γυναίκα να φωνάζει, ενώ ένας άνδρας φέρεται να τη χτυπούσε και να την έσπρωχνε στον δρόμο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες που μεταδίδει το agriniopress.gr, το ζευγάρι είχε έντονο διαπληκτισμό, με τον άνδρα να φέρεται ότι έσπρωξε τη γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα εκείνη να χτυπήσει το κεφάλι της με δύναμη σε τζάμι.

Άγρια επίθεση σε γυναίκα στο Αγρίνιο από τον σύντροφό της, της χτύπησε το κεφάλι σε τζάμι


Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων στο μέσο, ο άνδρας έσυρε την γυναίκα για πολλά μέτρα μέσα από τον πεζόδρομο της Ηλία Ηλιού μέχρι την οδό Τσικνιά.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στις Αρχές το πρωί, όταν μάρτυρες προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, ενώ αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κτιρίων που ενδέχεται να έχουν καταγράψει στιγμές του περιστατικού.
9 ΣΧΟΛΙΑ

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