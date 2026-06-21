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Νεκρός 60χρονος άνδρας στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης
Νεκρός 60χρονος άνδρας στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης
Μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού
Νέο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα Χανιά, καθώς ένας 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον δήμο Καντάνου – Σελίνου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας κατέρρευσε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε προς την έξοδο του φαραγγιού, όπου αναμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για την ανάσυρση και μεταφορά του άτυχου άνδρα.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς και τη διενέργεια των προβλεπόμενων εξετάσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας κατέρρευσε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε προς την έξοδο του φαραγγιού, όπου αναμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για την ανάσυρση και μεταφορά του άτυχου άνδρα.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς και τη διενέργεια των προβλεπόμενων εξετάσεων από τις αρμόδιες αρχές.
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