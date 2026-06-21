Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Τζόκερ 21/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 21/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (21/6), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 2.400.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ είναι οι εξής: 19, 27, 33, 34, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ είναι οι εξής: 19, 27, 33, 34, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
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