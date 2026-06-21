Κύπρος: Νεκρός 22χρονος που φερόταν ως θύμα απαγωγής - Συνελήφθη συνομήλικός του που υπέδειξε το σημείο ταφής

Οι τελευταίες κινήσεις του 22χρονου, τα μηνύματα για λύτρα και η σύλληψη





Η υπόθεση πλέον μετατρέπεται από υπόθεση



Η σορός στην Κοφίνου Η σορός εντοπίστηκε, γύρω στις 3 το απόγευμα, σε περιοχή της Κοφίνου, κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας Αλλοδαπών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σε κατάσταση τυμπανισμού και πρόχειρα κρυμμένη σε σημείο με χόρτα. Στη σορό φέρονται να υπάρχουν τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού, στοιχείο όμως που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη νεκροτομή.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία για εξετάσεις, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της αυτοψίας και της νεκροτομής, ώστε να επιβεβαιωθεί επισήμως η ταυτότητα της σορού, η αιτία θανάτου και ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος. Αυτό το τελευταίο θεωρείται κρίσιμο, καθώς πληροφορίες που αξιολογούνται από τους ανακριτές αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο ο 22χρονος να



Η διαδρομή πριν χαθούν τα ίχνη του Ο Shahruar Ahmed Emon, φοιτητής από το Μπαγκλαντές και κάτοικος Ορόκλινης, έφυγε από την κατοικία του στις 12 Ιουνίου, λέγοντας ότι θα πήγαινε για πρώτη ημέρα εργασίας σε εργοστάσιο, χωρίς να δώσει ακριβή τοποθεσία. Το βράδυ της ίδιας ημέρας απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία μαζί του.







Το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 22χρονου είχε εντοπιστεί στην Κοφίνου, ενώ οι ανακριτές εξέταζαν διαδρομές λεωφορείων και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς ο νεαρός δεν φέρεται να διέθετε δικό του όχημα.



Τα μηνύματα για λύτρα Η υπόθεση πήρε από νωρίς χαρακτηριστικά απαγωγής, καθώς άγνωστα πρόσωπα φέρονται να επικοινώνησαν με τον πατέρα του 22χρονου και να ζήτησαν χρήματα για την απελευθέρωσή του. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών είχαν τεθεί μηνύματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και φέρονταν να συνδέονται με την υπόθεση, με απαιτήσεις για συνολικό ποσό €35.000 , σε δύο δόσεις, €10.000 και €25.000. Η Αστυνομία είχε αναφέρει ότι τα μηνύματα ήταν σε γνώση της από την πρώτη στιγμή και ότι εξεταζόταν η γνησιότητά τους.



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Το κινητό του θύματος Ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογείται είναι το κινητό τηλέφωνο του 22χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες , στην κατοχή του συλληφθέντα φαίνεται να εντοπίστηκε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για στοιχείο μεγάλης σημασίας, καθώς το τηλέφωνο μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις του νεαρού, τις επικοινωνίες του, τα μηνύματα προς τον πατέρα του και πιθανές επαφές πριν από την εξαφάνιση.



Οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας καλούνται τώρα να συνδέσουν τα επιμέρους κομμάτια της υπόθεσης: τη διαδρομή από την Ορόκλινη προς την Κοφίνου, το μήνυμα με την τοποθεσία, την επικοινωνία με τον πατέρα, τις φερόμενες απαιτήσεις για λύτρα, την κατοχή του τηλεφώνου και την υπόδειξη του σημείου όπου βρέθηκε η σορός.

Η νεκροτομή θα καθορίσει την αιτία θανάτου και θα δείξει αν οι ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι επιβεβαιώνονται. Παράλληλα, οι ανακριτές αναμένεται να εξετάσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, διαδρομές μετακίνησης και πιθανές επαφές του 22χρονου πριν εξαφανιστεί.



Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης και απαγωγής του 22χρονου φοιτητή από το Μπαγκλαντές, Shahruar Ahmed Emon, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 12 Ιουνίου στην επαρχία Λάρνακας. Η Κυπριακή Αστυνομία εντόπισε σήμερα σορό άνδρα στην περιοχή του χωριού Κοφίνου, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν στον νεαρό φοιτητή, ο οποίος είχε αναχωρήσει από την Ορόκλινη της Λάρνακας για να πάει, όπως είχε πει, στην πρώτη ημέρα εργασίας του σε εργοστάσιο.Η υπόθεση πλέον μετατρέπεται από υπόθεση εξαφάνισης και απαγωγής σε υπόθεση θανάτου υπό εγκληματικές συνθήκες, με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας να συνεχίζει τις εξετάσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε μαρτυρία εναντίον αλλοδαπού άνδρα, επίσης 22 ετών, ο οποίος συνελήφθη σήμερα. Ανακρινόμενος, φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή και στη συνέχεια υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε η σορός άνδρα.Η σορός εντοπίστηκε, γύρω στις 3 το απόγευμα, σε περιοχή της Κοφίνου, κοντά στο Κέντρο Φιλοξενίας Αλλοδαπών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σε κατάσταση τυμπανισμού και πρόχειρα κρυμμένη σε σημείο με χόρτα. Στη σορό φέρονται να υπάρχουν τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού, στοιχείο όμως που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη νεκροτομή.Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία για εξετάσεις, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της αυτοψίας και της νεκροτομής, ώστε να επιβεβαιωθεί επισήμως η ταυτότητα της σορού, η αιτία θανάτου και ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος. Αυτό το τελευταίο θεωρείται κρίσιμο, καθώς πληροφορίες που αξιολογούνται από τους ανακριτές αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο ο 22χρονος να δολοφονήθηκε από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του και η σορός του να βρισκόταν για ημέρες στο ίδιο σημείο.Ο Shahruar Ahmed Emon, φοιτητής από το Μπαγκλαντές και κάτοικος Ορόκλινης, έφυγε από την κατοικία του στις 12 Ιουνίου, λέγοντας ότι θα πήγαινε για πρώτη ημέρα εργασίας σε εργοστάσιο, χωρίς να δώσει ακριβή τοποθεσία. Το βράδυ της ίδιας ημέρας απέστειλε μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία μαζί του.Στη συνέχεια, ο πατέρας του έλαβε μήνυμα από το κινητό τηλέφωνο του γιου του, με το οποίο ο 22χρονος ζητούσε βοήθεια. Το τηλέφωνο παρέμεινε απενεργοποιημένο και δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις συγγενικών του προσώπων. Η Αστυνομία είχε δημοσιοποιήσει φωτογραφίες του, ζητώντας πληροφορίες από πολίτες, ενώ από την πρώτη φάση της υπόθεσης εξεταζόταν το ενδεχόμενο απαγωγής.Το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 22χρονου είχε εντοπιστεί στην Κοφίνου, ενώ οι ανακριτές εξέταζαν διαδρομές λεωφορείων και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς ο νεαρός δεν φέρεται να διέθετε δικό του όχημα.Η υπόθεση πήρε από νωρίς χαρακτηριστικά απαγωγής, καθώς άγνωστα πρόσωπα φέρονται να επικοινώνησαν με τον πατέρα του 22χρονου και να ζήτησαν χρήματα για την απελευθέρωσή του. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών είχαν τεθεί μηνύματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και φέρονταν να συνδέονται με την υπόθεση, με απαιτήσεις για συνολικό ποσό €35.000 , σε δύο δόσεις, €10.000 και €25.000. Η Αστυνομία είχε αναφέρει ότι τα μηνύματα ήταν σε γνώση της από την πρώτη στιγμή και ότι εξεταζόταν η γνησιότητά τους.Το κατά πόσο το οικονομικό κίνητρο ήταν πραγματικό ή αν τα μηνύματα αποτέλεσαν προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ανακριτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το κίνητρο να συνδέεται με χρήματα από λύτρα, ενώ εξετάζονται όσα φέρεται να είπε ο συλληφθείς.Ένα ακόμη στοιχείο που αξιολογείται είναι το κινητό τηλέφωνο του 22χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες , στην κατοχή του συλληφθέντα φαίνεται να εντοπίστηκε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για στοιχείο μεγάλης σημασίας, καθώς το τηλέφωνο μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις του νεαρού, τις επικοινωνίες του, τα μηνύματα προς τον πατέρα του και πιθανές επαφές πριν από την εξαφάνιση.Οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας καλούνται τώρα να συνδέσουν τα επιμέρους κομμάτια της υπόθεσης: τη διαδρομή από την Ορόκλινη προς την Κοφίνου, το μήνυμα με την τοποθεσία, την επικοινωνία με τον πατέρα, τις φερόμενες απαιτήσεις για λύτρα, την κατοχή του τηλεφώνου και την υπόδειξη του σημείου όπου βρέθηκε η σορός.Η νεκροτομή θα καθορίσει την αιτία θανάτου και θα δείξει αν οι ενδείξεις για τραύματα από μαχαίρι επιβεβαιώνονται. Παράλληλα, οι ανακριτές αναμένεται να εξετάσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, διαδρομές μετακίνησης και πιθανές επαφές του 22χρονου πριν εξαφανιστεί.

Το βάρος πέφτει επίσης στο κίνητρο. Αν δηλαδή η υπόθεση ξεκίνησε ως απαγωγή με σκοπό τα λύτρα ή αν τα μηνύματα χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν έγκλημα που είχε ήδη διαπραχθεί.



Μέχρι στιγμής, επισήμως υπάρχει μία σύλληψη, μία φερόμενη παραδοχή, υπόδειξη σημείου και εντοπισμός σορού. Όλα τα υπόλοιπα, όσο σοβαρά κι αν είναι, παραμένουν υπό διερεύνηση μέχρι να δεθούν με ιατροδικαστικά, τεχνολογικά και μαρτυρικά στοιχεία.