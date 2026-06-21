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Καταγγελίες για απάτη με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο Νέο Ηράκλειο, έπαιρνε προκαταβολές και εξαφανιζόταν
Καταγγελίες για απάτη με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο Νέο Ηράκλειο, έπαιρνε προκαταβολές και εξαφανιζόταν
Δεκάδες ανυποψίαστους πολίτες, που ήθελαν να αγοράσουν αυτοκίνητο, παγίδευσε με ψεύτικες υποσχέσεις, έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες βρίσκεται έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος φέρεται να εξαπάτησε δεκάδες υποψήφιους αγοραστές, αποσπώντας χρηματικά ποσά ως προκαταβολές για οχήματα που είτε δεν παρέδιδε ποτέ είτε είχαν ήδη πωληθεί σε άλλους ενδιαφερόμενους.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες θυμάτων που παρουσίασε το MEGA, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας έπειθε τους πελάτες να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά προκαταβολικά, δίνοντας διαβεβαιώσεις για άμεση ολοκλήρωση της αγοράς και παράδοση των οχημάτων. Ωστόσο, όταν έφτανε η ώρα της παράδοσης, οι δικαιολογίες διαδέχονταν η μία την άλλη.
«Το αμάξι ήταν 4.000 ευρώ και είχαμε συμφωνήσει να του δώσω 3.000 ευρώ μπροστά και τα υπόλοιπα σε δόσεις. Μου υποσχέθηκε ακόμη και δωρεάν ασφάλεια και επισκευές, όμως τελικά δεν πήρα ποτέ το αυτοκίνητο», ανέφερε ένα από τα θύματα.
Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, ο έμπορος εμφανιζόταν καθησυχαστικός κάθε φορά που οι πελάτες ζητούσαν εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις. Σε ηχητικά μηνύματα που έχουν καταγραφεί, διαβεβαίωνε ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρώνονταν άμεσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φιλαράκι ή σήμερα το απόγευμα θα γίνει ή αύριο το πρωί».
Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρεται να έστελνε ακόμη και φωτογραφίες τραπεζικών συναλλαγών προκειμένου να πείσει τα θύματά του ότι είχε επιστρέψει τις προκαταβολές, χωρίς ωστόσο τα χρήματα να εμφανίζονται ποτέ στους λογαριασμούς τους.
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Ένα ακόμη θύμα καταγγέλλει ότι κατέβαλε προκαταβολή ύψους 3.500 ευρώ για όχημα που τελικά δεν παρέλαβε ποτέ, ενώ, όπως υποστηρίζει, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε ήδη πουληθεί επανειλημμένα σε άλλους ενδιαφερόμενους. Η υπόθεση κατέληξε στις αστυνομικές Αρχές, όπου κατατέθηκε μήνυση.
Οι συνομιλίες μεταξύ του εμπόρου και των καταγγελλόντων βρίσκονται πλέον στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες εξετάζουν την υπόθεση.
Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι όλοι οι πελάτες του έχουν εξυπηρετηθεί και ότι τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση οχημάτων ή στην επιστροφή χρημάτων δεν συνιστούν εξαπάτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον οκτώ άτομα έχουν ήδη προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες σε βάρος του, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες θυμάτων που παρουσίασε το MEGA, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας έπειθε τους πελάτες να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά προκαταβολικά, δίνοντας διαβεβαιώσεις για άμεση ολοκλήρωση της αγοράς και παράδοση των οχημάτων. Ωστόσο, όταν έφτανε η ώρα της παράδοσης, οι δικαιολογίες διαδέχονταν η μία την άλλη.
«Το αμάξι ήταν 4.000 ευρώ και είχαμε συμφωνήσει να του δώσω 3.000 ευρώ μπροστά και τα υπόλοιπα σε δόσεις. Μου υποσχέθηκε ακόμη και δωρεάν ασφάλεια και επισκευές, όμως τελικά δεν πήρα ποτέ το αυτοκίνητο», ανέφερε ένα από τα θύματα.
Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, ο έμπορος εμφανιζόταν καθησυχαστικός κάθε φορά που οι πελάτες ζητούσαν εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις. Σε ηχητικά μηνύματα που έχουν καταγραφεί, διαβεβαίωνε ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρώνονταν άμεσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φιλαράκι ή σήμερα το απόγευμα θα γίνει ή αύριο το πρωί».
Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρεται να έστελνε ακόμη και φωτογραφίες τραπεζικών συναλλαγών προκειμένου να πείσει τα θύματά του ότι είχε επιστρέψει τις προκαταβολές, χωρίς ωστόσο τα χρήματα να εμφανίζονται ποτέ στους λογαριασμούς τους.
Ένα ακόμη θύμα καταγγέλλει ότι κατέβαλε προκαταβολή ύψους 3.500 ευρώ για όχημα που τελικά δεν παρέλαβε ποτέ, ενώ, όπως υποστηρίζει, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε ήδη πουληθεί επανειλημμένα σε άλλους ενδιαφερόμενους. Η υπόθεση κατέληξε στις αστυνομικές Αρχές, όπου κατατέθηκε μήνυση.
Οι συνομιλίες μεταξύ του εμπόρου και των καταγγελλόντων βρίσκονται πλέον στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες εξετάζουν την υπόθεση.
Από την πλευρά του, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι όλοι οι πελάτες του έχουν εξυπηρετηθεί και ότι τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση οχημάτων ή στην επιστροφή χρημάτων δεν συνιστούν εξαπάτηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον οκτώ άτομα έχουν ήδη προχωρήσει σε επίσημες καταγγελίες σε βάρος του, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος
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