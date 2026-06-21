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Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε πιστοποιητικά αγγλικών σε 130 παιδιά της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε πιστοποιητικά αγγλικών σε 130 παιδιά της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης
Στην ίδια βραδιά τιμήθηκε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος με βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» - Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη – Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 2025–2026» είναι μία πρωτοβουλία της PeopleCert του Βύρωνα Νικολαΐδη
Στη Μαράσλειο Σχολή της Κωνσταντινούπολης, δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η κατάμεστη αίθουσα γέμισε από μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς της Ομογένειας. Πάνω από 130 παιδιά από την Πόλη και την Ίμβρο παρέλαβαν τα πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας τους από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα «Ενίσχυση Εκπαίδευσης στην Πόλη», που υλοποιεί η PeopleCert σε συνεργασία με τον ΣΥ.Ρ.Κ.Ι.
Στην ίδια εκδήλωση απονεμήθηκε στον εφοπλιστή και ευεργέτη Αθανάσιο Μαρτίνο το βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026. Η εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια διατήρησης μιας κοινότητας σε σταθερή συρρίκνωση. Από την άλλοτε ακμάζουσα Ρωμιοσύνη της Πόλης, που στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ξεπερνούσε τα 20.000 άτομα, η κοινότητα έχει συρρικνωθεί σήμερα σε λιγότερα από 2.500, εκ των οποίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 70% είναι άνω των 70 ετών.
Κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026, οι μαθητές παρακολούθησαν περισσότερες από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας. Τα πιστοποιητικά, της LanguageCert, που αναγνωρίζονται διεθνώς.
«Η παρουσία νέων παιδιών στις σχολικές αίθουσες και η ανανέωση της ελπίδας αποτελούν την πιο απτή απόδειξη του έργου που επιτελείται σήμερα για την Ομογένεια», ανέφερε ο ιδρυτής της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης.
Από την επόμενη σχολική χρονιά, το πρόγραμμα επεκτείνεται με δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, συνδέεται με τη διαπίστωση ότι η καθημερινή επαφή πολλών παιδιών της Ομογένειας με την ελληνική γλώσσα γίνεται όλο και πιο περιορισμένη.
Σχεδιάζονται επίσης προγράμματα STEM, καθώς και μαθήματα τουρκικής γλώσσας ειδικά για την Ίμβρο. «Η Παιδεία και η γλώσσα μπορούν να χτίσουν γέφυρες εκεί όπου άλλοι βλέπουν σύνορα», σχολίασε ο κ. Νικολαΐδης.
Αντίστοιχα μαθήματα αγγλικών γίνονται και στην Ίμβρο, όπου ο Πατριάρχης παρέδωσε τα πιστοποιητικά στους μαθητές στις 10 Ιουνίου, όταν επισκέφθηκε το νησί για τα ονομαστήριά του.
Η βράβευση του κ. Μαρτίνου, που απονέμεται για 4η συνεχή χρονιά, αφορά τη μακρόχρονη στήριξή του σε ιστορικά ιδρύματα της Ρωμιοσύνης, με κορυφαίο παράδειγμα την πλήρη ανακαίνιση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μέσω δωρεάς του ίδιου και της συζύγου του Μαρίνας. Η σχολή αναμένεται να παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένη το προσεχές φθινόπωρο. Ο κ. Μαρτίνος έχει στηρίξει επίσης την Αστική Σχολή του Γαλατά, το Ίδρυμα του Ιερού Ναού Παναγίας Πρωτοπόδων Ταταούλων και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τενέδου.
Στην ίδια εκδήλωση απονεμήθηκε στον εφοπλιστή και ευεργέτη Αθανάσιο Μαρτίνο το βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026. Η εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια διατήρησης μιας κοινότητας σε σταθερή συρρίκνωση. Από την άλλοτε ακμάζουσα Ρωμιοσύνη της Πόλης, που στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ξεπερνούσε τα 20.000 άτομα, η κοινότητα έχει συρρικνωθεί σήμερα σε λιγότερα από 2.500, εκ των οποίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 70% είναι άνω των 70 ετών.
Κατά τη σχολική χρονιά 2025–2026, οι μαθητές παρακολούθησαν περισσότερες από 600 ώρες διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας. Τα πιστοποιητικά, της LanguageCert, που αναγνωρίζονται διεθνώς.
«Η παρουσία νέων παιδιών στις σχολικές αίθουσες και η ανανέωση της ελπίδας αποτελούν την πιο απτή απόδειξη του έργου που επιτελείται σήμερα για την Ομογένεια», ανέφερε ο ιδρυτής της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης.
Από την επόμενη σχολική χρονιά, το πρόγραμμα επεκτείνεται με δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, συνδέεται με τη διαπίστωση ότι η καθημερινή επαφή πολλών παιδιών της Ομογένειας με την ελληνική γλώσσα γίνεται όλο και πιο περιορισμένη.
Μαθήματα ελληνικών, τουρκικών και STEM
Σχεδιάζονται επίσης προγράμματα STEM, καθώς και μαθήματα τουρκικής γλώσσας ειδικά για την Ίμβρο. «Η Παιδεία και η γλώσσα μπορούν να χτίσουν γέφυρες εκεί όπου άλλοι βλέπουν σύνορα», σχολίασε ο κ. Νικολαΐδης.
Αντίστοιχα μαθήματα αγγλικών γίνονται και στην Ίμβρο, όπου ο Πατριάρχης παρέδωσε τα πιστοποιητικά στους μαθητές στις 10 Ιουνίου, όταν επισκέφθηκε το νησί για τα ονομαστήριά του.
Η βράβευση του κ. Μαρτίνου, που απονέμεται για 4η συνεχή χρονιά, αφορά τη μακρόχρονη στήριξή του σε ιστορικά ιδρύματα της Ρωμιοσύνης, με κορυφαίο παράδειγμα την πλήρη ανακαίνιση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μέσω δωρεάς του ίδιου και της συζύγου του Μαρίνας. Η σχολή αναμένεται να παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένη το προσεχές φθινόπωρο. Ο κ. Μαρτίνος έχει στηρίξει επίσης την Αστική Σχολή του Γαλατά, το Ίδρυμα του Ιερού Ναού Παναγίας Πρωτοπόδων Ταταούλων και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τενέδου.
Στον Αθανάσιο Μαρτίνο το βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος»
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι ο πρώτος βραβευόμενος που δεν κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Το βραβείο θεσπίστηκε από την PeopleCert με την άδεια του Πατριάρχη, ο οποίος εγκρίνει την πρόταση της επιτροπής για το πρόσωπο που θα τιμηθεί.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε ότι ο Αθανάσιος Μαρτίνος «δεν προσφέρει απλώς υλικά αγαθά, αλλά προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό». «Κάθε επένδυση στην Παιδεία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ρωμιοσύνης», είπε ο κ. Νικολαΐδης, συνδέοντας τη βράβευση με την Παιδεία.
Από την πλευρά του, ο κ. Μαρτίνος, αναφερόμενος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τόνισε ότι είναι σημαντική για το Πατριαρχείο «για να έχουμε δυνατές ρίζες όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον». Παράλληλα αναφέρθηκε και στα σχολεία και τους θεσμούς της ομογένειας, λέγοντας ότι πέρα από χώροι εκπαίδευσης αποτελούν φορείς ιστορίας, ταυτότητας και ελπίδας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε ότι ο Αθανάσιος Μαρτίνος «δεν προσφέρει απλώς υλικά αγαθά, αλλά προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό». «Κάθε επένδυση στην Παιδεία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ρωμιοσύνης», είπε ο κ. Νικολαΐδης, συνδέοντας τη βράβευση με την Παιδεία.
Από την πλευρά του, ο κ. Μαρτίνος, αναφερόμενος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τόνισε ότι είναι σημαντική για το Πατριαρχείο «για να έχουμε δυνατές ρίζες όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον». Παράλληλα αναφέρθηκε και στα σχολεία και τους θεσμούς της ομογένειας, λέγοντας ότι πέρα από χώροι εκπαίδευσης αποτελούν φορείς ιστορίας, ταυτότητας και ελπίδας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης.
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