Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε πιστοποιητικά αγγλικών σε 130 παιδιά της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι ο πρώτος βραβευόμενος που δεν κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Το βραβείο θεσπίστηκε από την PeopleCert με την άδεια του Πατριάρχη, ο οποίος εγκρίνει την πρόταση της επιτροπής για το πρόσωπο που θα τιμηθεί.Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε ότι ο Αθανάσιος Μαρτίνος «δεν προσφέρει απλώς υλικά αγαθά, αλλά προσφέρει τον ίδιο του τον εαυτό». «Κάθε επένδυση στην Παιδεία αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ρωμιοσύνης», είπε ο κ. Νικολαΐδης, συνδέοντας τη βράβευση με την Παιδεία.Από την πλευρά του, ο κ. Μαρτίνος, αναφερόμενος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τόνισε ότι είναι σημαντική για το Πατριαρχείο «για να έχουμε δυνατές ρίζες όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον». Παράλληλα αναφέρθηκε και στα σχολεία και τους θεσμούς της ομογένειας, λέγοντας ότι πέρα από χώροι εκπαίδευσης αποτελούν φορείς ιστορίας, ταυτότητας και ελπίδας για το μέλλον της Ρωμιοσύνης.