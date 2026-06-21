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Νέα απάτη με προπληρωμένες κάρτες μέσω... παραγγελιών για καφέ στον Βόλο
Νέα απάτη με προπληρωμένες κάρτες μέσω... παραγγελιών για καφέ στον Βόλο
Άγνωστα άτομα επικοινωνούν τηλεφωνικά με επιχειρήσεις καφέ και εστίασης, πραγματοποιώντας αρχικά μία φαινομενικά συνηθισμένη παραγγελία για καφέδες ή άλλα προϊόντα
Ανησυχία προκαλεί στους επαγγελματίες της εστίασης στον Βόλο μία νέα μέθοδος εξαπάτησης που, σύμφωνα με καταγγελίες, επιχειρούν να εφαρμόσουν επιτήδειοι μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών, αναφέρει το thenewspaper.gr.
Όπως αναφέρουν καταστηματάρχες, άγνωστα άτομα επικοινωνούν τηλεφωνικά με επιχειρήσεις καφέ και εστίασης, πραγματοποιώντας αρχικά μία φαινομενικά συνηθισμένη παραγγελία για καφέδες ή άλλα προϊόντα. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ζητούν από τον υπάλληλο ή τον ιδιοκτήτη να προμηθευτεί και μία προπληρωμένη κάρτα γνωστής στοιχηματικής εταιρείας, διαβεβαιώνοντας ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό όταν παραλάβουν την παραγγελία.
Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι δράστες προσπαθούν να εμφανιστούν ιδιαίτερα πειστικοί και καθησυχαστικοί, ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Μάλιστα, όταν ο επαγγελματίας ζητά διευκρινίσεις για την αξία της κάρτας, η απάντηση που λαμβάνει είναι χαρακτηριστική: «Πάτησε στο μηχάνημα να δεις πόσα ευρώ είναι»
Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν να οδηγήσουν τον εργαζόμενο στην ενεργοποίηση της κάρτας, χωρίς να αποκαλύπτουν εξαρχής το χρηματικό ποσό ή τον πραγματικό σκοπό της επικοινωνίας.
Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι καινούργια, ωστόσο επανεμφανίζεται κατά διαστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνήθως οι επιτήδειοι προσπαθούν να πείσουν τον επαγγελματία να ενεργοποιήσει μία προπληρωμένη κάρτα ή κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και στη συνέχεια ζητούν να τους γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά ο κωδικός ή τα στοιχεία της κάρτας
Από τη στιγμή που αποκτήσουν τον κωδικό, μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό ηλεκτρονικά, χωρίς φυσικά να εμφανιστούν ποτέ για να παραλάβουν την παραγγελία ή να καταβάλουν το αντίτιμο.
Επαγγελματίες του κλάδου καλούν τους συναδέλφους τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνικές παραγγελίες που περιλαμβάνουν αιτήματα αγοράς προπληρωμένων καρτών, κουπονιών ή άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων. Όπως επισημαίνουν, καμία νόμιμη συναλλαγή δεν απαιτεί την κοινοποίηση κωδικών μέσω τηλεφώνου, ενώ κάθε τέτοιο αίτημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περισσότερες από μία απόπειρες επικοινωνίας με καταστήματα της περιοχής, γεγονός που έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης αρκετούς επαγγελματίες του Βόλου.
Όπως αναφέρουν καταστηματάρχες, άγνωστα άτομα επικοινωνούν τηλεφωνικά με επιχειρήσεις καφέ και εστίασης, πραγματοποιώντας αρχικά μία φαινομενικά συνηθισμένη παραγγελία για καφέδες ή άλλα προϊόντα. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ζητούν από τον υπάλληλο ή τον ιδιοκτήτη να προμηθευτεί και μία προπληρωμένη κάρτα γνωστής στοιχηματικής εταιρείας, διαβεβαιώνοντας ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό όταν παραλάβουν την παραγγελία.
Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι δράστες προσπαθούν να εμφανιστούν ιδιαίτερα πειστικοί και καθησυχαστικοί, ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Μάλιστα, όταν ο επαγγελματίας ζητά διευκρινίσεις για την αξία της κάρτας, η απάντηση που λαμβάνει είναι χαρακτηριστική: «Πάτησε στο μηχάνημα να δεις πόσα ευρώ είναι»
Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν να οδηγήσουν τον εργαζόμενο στην ενεργοποίηση της κάρτας, χωρίς να αποκαλύπτουν εξαρχής το χρηματικό ποσό ή τον πραγματικό σκοπό της επικοινωνίας.
Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι καινούργια, ωστόσο επανεμφανίζεται κατά διαστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνήθως οι επιτήδειοι προσπαθούν να πείσουν τον επαγγελματία να ενεργοποιήσει μία προπληρωμένη κάρτα ή κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και στη συνέχεια ζητούν να τους γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά ο κωδικός ή τα στοιχεία της κάρτας
Πώς λειτουργεί η απάτη
Από τη στιγμή που αποκτήσουν τον κωδικό, μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό ηλεκτρονικά, χωρίς φυσικά να εμφανιστούν ποτέ για να παραλάβουν την παραγγελία ή να καταβάλουν το αντίτιμο.
Επαγγελματίες του κλάδου καλούν τους συναδέλφους τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνικές παραγγελίες που περιλαμβάνουν αιτήματα αγοράς προπληρωμένων καρτών, κουπονιών ή άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων. Όπως επισημαίνουν, καμία νόμιμη συναλλαγή δεν απαιτεί την κοινοποίηση κωδικών μέσω τηλεφώνου, ενώ κάθε τέτοιο αίτημα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία.
Συστάσεις προς επαγγελματίες
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περισσότερες από μία απόπειρες επικοινωνίας με καταστήματα της περιοχής, γεγονός που έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης αρκετούς επαγγελματίες του Βόλου.
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