Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου - Τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το αυτοκίνητο
Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου - Τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το αυτοκίνητο
Εγώ το έκανα, τον πυροβόλησα με καραμπίνα, φέρεται να είπε ο 76χρονος στους αστυνομικούς - Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Στυγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε πίσω από την εξαφάνιση 72χρονου από το χωριό Δάφνη της Σκύδρας, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 76χρονος είχε τεθεί εξαρχής στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, καθώς έπεσε σε αντιφάσεις στην κατάθεσή του, μέχρι τη στιγμή που τελικά παραδέχθηκε την πράξη του. Ο άνδρας ομολόγησε σήμερα ότι πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημα, την έσυρε μέχρι μια χωματερή και την εγκατέλειψε εκεί.
«Εγώ το έκανα, τον πυροβόλησα με καραμπίνα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ομολογώντας τη δολοφονία του 72χρονου.
Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις και, λίγο μετά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα, επέστρεψε για να ομολογήσει τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος αγνοούνταν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του νωρίτερα και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.
Ο 76χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που άφησε τη σορό του θύματος και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε χωράφι σε μικρή απόσταση από το χωριό έχει εντοπιστεί το μηχανάκι του θύματος, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη αίματος στο δίκυκλο το οποίο δεν έχει σημάδια από σύγκρουση.
Ο 72χρονος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ χάθηκαν τα ίχνη του όταν επέστρεφε στο χωριό του από την Σκύδρα που είχε πάει για ψώνια.
Η εξαφάνιση του 72χρονου έχει δηλωθεί από τους συγγενείς του οι οποίοι τόνισαν ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν, ούτε οικονομικές εκκρεμότητες.
Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 76χρονος είχε τεθεί εξαρχής στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, καθώς έπεσε σε αντιφάσεις στην κατάθεσή του, μέχρι τη στιγμή που τελικά παραδέχθηκε την πράξη του. Ο άνδρας ομολόγησε σήμερα ότι πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια το χτύπησε με το αυτοκίνητο. Έπειτα, έδεσε τη σορό στο όχημα, την έσυρε μέχρι μια χωματερή και την εγκατέλειψε εκεί.
«Εγώ το έκανα, τον πυροβόλησα με καραμπίνα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ομολογώντας τη δολοφονία του 72χρονου.
Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, καθώς είχαν πληροφορίες ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο 76χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις και, λίγο μετά την αποχώρησή του από το αστυνομικό τμήμα, επέστρεψε για να ομολογήσει τη δολοφονία του ηλικιωμένου, ο οποίος αγνοούνταν και είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε μέσα στο χωράφι του νωρίτερα και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.
Ο 76χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που άφησε τη σορό του θύματος και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε χωράφι σε μικρή απόσταση από το χωριό έχει εντοπιστεί το μηχανάκι του θύματος, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν ίχνη αίματος στο δίκυκλο το οποίο δεν έχει σημάδια από σύγκρουση.
Η εξαφάνιση
Ο 72χρονος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ χάθηκαν τα ίχνη του όταν επέστρεφε στο χωριό του από την Σκύδρα που είχε πάει για ψώνια.
Η εξαφάνιση του 72χρονου έχει δηλωθεί από τους συγγενείς του οι οποίοι τόνισαν ότι δεν είχε διαφορές με κανέναν, ούτε οικονομικές εκκρεμότητες.
Η ανακοίνωση της αστυνομίαςΕξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.
Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.
Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα