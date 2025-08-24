Υπό έρευνα έξι ανήλικα παιδιά για τη συμμετοχή τους σε πυρκαγιές στην Εύβοια – Εξετάστηκαν οι γονείς τους
Υπό έρευνα έξι ανήλικα παιδιά για τη συμμετοχή τους σε πυρκαγιές στην Εύβοια – Εξετάστηκαν οι γονείς τους

Ειδικά κλιμάκια της ΔΑΕΕ έφτασαν στην Εύβοια από την Αθήνα – Κλήθηκαν έξι παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών

Υπό έρευνα έξι ανήλικα παιδιά για τη συμμετοχή τους σε πυρκαγιές στην Εύβοια – Εξετάστηκαν οι γονείς τους
Νέα έρευνα για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο διάστημα στον δήμο Ερέτριας διεξάγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στην περιοχή βρίσκονται, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα και παίρνουν καταθέσεις από ανήλικα παιδιά και γονείς.

Ήδη έχουν κληθεί πέντε αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας 13 και 14 ετών. Κάποια από τα έξι παιδιά είναι αδέρφια, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και αλλοδαποί. Από εξέταση πέρασαν και οι κηδεμόνες τους. Η Πυροσβεστική ελέγχει και βιντεοληπτικό υλικό.

Τα συγκεκριμένα παιδιά δεν είχαν εμπλακεί στην προηγούμενη υπόθεση, στις 4 Αυγούστου, όταν είχαν προσαχθεί τέσσερις ανήλικοι μετά την πυρκαγιά στην Αμάρυνθο. Εκείνη η έρευνα είχε ανοίξει τον δρόμο για τον εντοπισμό συνολικά οκτώ ανηλίκων, που κατηγορούνται ότι προκάλεσαν φωτιές τον τελευταίο χρόνο.

Οι νέες προσαγωγές δεν έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ η υπόθεση πλέον ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.


