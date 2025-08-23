Νεκρός 71χρονος Γερμανός λουόμενος σε παραλία της Θάσου
ΕΛΛΑΔΑ
Θάσος Πνιγμός Νεκρός

Νεκρός 71χρονος Γερμανός λουόμενος σε παραλία της Θάσου

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη Σκάλα Παναγιάς

Νεκρός 71χρονος Γερμανός λουόμενος σε παραλία της Θάσου
Τραγική κατάληξη είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8) το μπάνιο στη θάλασσα για έναν 71χρονο Γερμανό τουρίστα στη Θάσο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη Σκάλα Παναγιάς.

Στον άνδρα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους λουόμενους και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

