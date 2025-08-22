Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά γυναίκας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία οργάνωσε επιχείρηση για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο ορειβάτισσας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο.Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, στην περιοχή του Λαιμού.Μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης την μετέφεραν στο καταφύγιο της Πετροστρούγκας, από όπου την παρέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στα Πριόνια από όπου θα την παραλάβει το ΕΚΑΒ.