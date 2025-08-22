bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά γυναίκας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο
Είχε τραυματιστεί στο πόδι, στην περιοχή του Λαιμού
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία οργάνωσε επιχείρηση για τη μεταφορά σε ασφαλές σημείο ορειβάτισσας που τραυματίστηκε στον Όλυμπο.
Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, στην περιοχή του Λαιμού.
Μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης την μετέφεραν στο καταφύγιο της Πετροστρούγκας, από όπου την παρέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στα Πριόνια από όπου θα την παραλάβει το ΕΚΑΒ.
Ολοκληρώθηκε η #παροχή_βοήθειας σε τραυματισμένη γυναίκα στον Όλυμπο, με τη μεταφορά της από το #καταφύγιο_Πετρόστρουγκα στη #θέση_Γκορτσιά όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν επτά (7) πυροσβέστες από τις Π.Υ. Λιτοχώρου και Κατερίνης καθώς και στελέχη της…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025
