Νεκρή 76χρονη στη Σαρωνίδα
Η γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα - Θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή
Νεκρή ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σαρωνίδας μία 76χρονη γυναίκα.
Στην 76χρονη αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Ασλκηπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από τη Λιμενική Αρχή της Παλαιάς Φώκαιας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
