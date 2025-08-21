Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε 6 περιφέρειες - Έκτακτα μέτρα, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε 6 περιφέρειες - Έκτακτα μέτρα, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε 6 περιφέρειες - Έκτακτα μέτρα, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός
UPD:
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για αύριο Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Ειδικότερα, κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε 6 περιφέρειες - Έκτακτα μέτρα, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός


Στο πλαίσιο αυτό, με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός για αύριο, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στις περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4, ενώ, πέρα από τα προβλεπόμενα σχέδια, έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα μέτρα, με διπλασιασμό περιπολιών και διασπορά δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι περιοχές που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό (κατηγορία 4) και για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί τα έκτακτα μέτρα, είναι οι περιφέρειες Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας), Στερεάς Ελλάδας, (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας), Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας), Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και Κρήτης,(ΠΕ Χανίων).

Για τις περιοχές αυτές τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα, όπως: Η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπολιών και διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.



UPD:

