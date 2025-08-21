Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Hellenic Train: Ταλαιπωρία για 26 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης σε τρένο στο δρομολόγιο Αίγιο-Κιάτο
Οι επιβάτες του δρομολογίου 303 όπως και των δρομολογίων 304 και 305 προωθούνται με λεωφορεία
Τεχνικό πρόβλημα στον σταθμό Λυγιάς παρουσίασε η αμαξοστοιχία 303 της Hellenic Train με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στις 10:43 σήμερα το πρωί.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο.
Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.
«Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του» αναφέρεται σε ενημέρωση της Hellenic Train.
