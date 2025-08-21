Στο νοσοκομείο 34χρονος ναυτικός μετά από πτώση στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου στο Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Φορτηγό πλοίο Πτώση Νοσοκομείο

Οι λιμενικές αρχές Ρεθύμνου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του περιστατικού

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύεται 34χρονος ναυτικός, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου ελληνικής σημαίας, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση στο κατάστρωμα στις 8 Αυγούστου. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό, ο τραυματίας, ο οποίος υπηρετούσε σε φορτηγό πλοίο με ειδικότητα ναυτόπαιδος, μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. 

Μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό το Λιμενικό του Ρεθύμνου, ξεκίνησε προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος. 

