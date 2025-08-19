Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ημιβυθισμένο φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά της Σητείας - Είχε προσαράξει σε ύφαλο από τα τέλη Ιουλίου
Ημιβυθισμένο φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά της Σητείας - Είχε προσαράξει σε ύφαλο από τα τέλη Ιουλίου
Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο χωρίς επιβαίνοντες, ενώ από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και ρύπανση
Ημιβυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN Kostas», σημαίας Σιέρα Λεόνε, το οποίο είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου σε χαρτογραφημένο ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή Κυπριαμαδί Σητείας.
Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο χωρίς επιβαίνοντες, ενώ από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, μέχρι στιγμής από το συμβάν δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.
