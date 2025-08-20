Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μαίνεται η φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης (20/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
Δείτε φωτογραφίες:
