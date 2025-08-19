Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σέρρες: Βυτιοφόρο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην εθνική οδό προς Νιγρίτα - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας
Ανατροπή βυτιοφορου που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, το πρωί στην εθνική οδό Σερρών-Νιγρίτας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ το τροχαίο σημειώθηκε όταν, για άγνωστους ακόμα λόγους, ο οδηγός του βυτιοφόρου που μετέφερε λύματα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στο κανάλι πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.
Στην περιοχή έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τον οδηγό του φορτηγού.
Στη συνέχεια τον οδηγό που είχε τις αισθήσεις του παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
