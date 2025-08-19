Σέρρες: Βυτιοφόρο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην εθνική οδό προς Νιγρίτα - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό
ΕΛΛΑΔΑ
Βυτιοφόρο Σέρρες Ανατροπή νταλίκας

Σέρρες: Βυτιοφόρο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην εθνική οδό προς Νιγρίτα - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας

Σέρρες: Βυτιοφόρο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην εθνική οδό προς Νιγρίτα - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ανατροπή βυτιοφορου που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, το πρωί στην εθνική οδό Σερρών-Νιγρίτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το τροχαίο σημειώθηκε όταν, για άγνωστους ακόμα λόγους, ο οδηγός του βυτιοφόρου που μετέφερε λύματα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στο κανάλι πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.

Στην περιοχή έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν τον οδηγό του φορτηγού.

Στη συνέχεια τον οδηγό που είχε τις αισθήσεις του παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Σέρρες: Βυτιοφόρο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην εθνική οδό προς Νιγρίτα - Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό


Ειδήσεις σήμερα:

Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα

ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο

Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης