Πνίγηκε 30χρονος σε παραλία της Θάσου
ΕΛΛΑΔΑ
Θάσος Πνιγμός

Πνίγηκε 30χρονος σε παραλία της Θάσου

Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Πνίγηκε 30χρονος σε παραλία της Θάσου
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» Θάσου.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θάσου και αρχικά στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.


