Εντυπωσιακό βίντεο: Canadair που επιχειρεί στην Αχαΐα κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας επιχειρούν συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα όπου δοκιμάζεται για δεύτερη ημέρα από τα πύρινα μέτωπα. Πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather απεικονίζεται η στιγμή που canadair το οποίο επιχειρεί στα μέτωπα πετάει δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για να ανεφοδιαστεί με νερό.
Δείτε το βίντεο:
Βίντεο με ελικόπτερο Σινούκ που επιχειρεί στην Αχαΐα:
