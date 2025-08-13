Εντυπωσιακό βίντεο: Canadair που επιχειρεί στην Αχαΐα κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας επιχειρούν συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα όπου δοκιμάζεται για δεύτερη ημέρα από τα πύρινα μέτωπα. Πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά.

Στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας επιχειρούν συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather απεικονίζεται η στιγμή που canadair το οποίο επιχειρεί στα μέτωπα πετάει δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για να ανεφοδιαστεί με νερό.

Δείτε το βίντεο:


Βίντεο με ελικόπτερο Σινούκ που επιχειρεί στην Αχαΐα:

Φωτιά στην πόλη της Πάτρας


Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Μπαράζ από 112 για εκκενώσεις σε Πρέβεζα και Χίο, δύο τα πύρινα μέτωπα στη Φιλιππιάδα

Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος 

Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
