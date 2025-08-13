Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αρτέμιδα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας - Δίνει μάχη για τη ζωή του
Αρτέμιδα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας - Δίνει μάχη για τη ζωή του
Πολύ σοβαρή η κατάσταση του πεζού που παρασύρθηκε
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Αρτέμιδα.
Συγκεκριμένα, η παράσυρση έγινε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, επί της Λεωφόρου Αρτέμιδας 193, έξω από καφετέρια.
Ο πεζός παρασύρθηκε από άντρα της Άμεσης Δράσης που μετέβαινε για υπηρεσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
