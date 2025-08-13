Αρτέμιδα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας - Δίνει μάχη για τη ζωή του
ΕΛΛΑΔΑ
Αρτέμιδα Παράσυρση πεζός

Αρτέμιδα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Πολύ σοβαρή η κατάσταση του πεζού που παρασύρθηκε

Αρτέμιδα: Παράσυρση πεζού στη Λεωφ. Αρτέμιδας - Δίνει μάχη για τη ζωή του
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στην Αρτέμιδα.

Συγκεκριμένα, η παράσυρση έγινε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, επί της Λεωφόρου Αρτέμιδας 193, έξω από καφετέρια.

Ο πεζός παρασύρθηκε από άντρα της Άμεσης Δράσης που μετέβαινε για υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος 

Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Κορωπί

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης