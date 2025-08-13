Οι «ίσες αποστάσεις» του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εντείνουν την κρίση στη Μονή Σινά

Ἡ ἀποσταλεῖσα ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἐπιτροπὴ, ἔπειτα ἀπὸ τὴν συνάντησίν της μὲ τὸν Άρχιεπίσκοπον τοῦ Σινᾶ κ. Δαμιανόν, μετέβη (ὡς ὥφειλε εἰς τήρησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καὶ ἐφαρμογὴν τῶν ἱερῶν κανόνων), οἱ ὁποῖοι ὑπαγορεύουν τῆς ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων ποιμαντικὴν μέριμναν εἰς τὸν χῶρον τῆς πνευματικῆς δικαιοδοσίας του), εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν, ὅπου καὶ εἶχεν ἐκτενῆ συνομιλίαν μετὰ τῶν σεβαστῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταβιοῦν καὶ διακονοῦν εὐλαβῶς ἐπὶ μακρὰν σειράν ἐτῶν.Ἐν πνεύματι ἀλληλοσεβασμοῦ, πνευματικῆς διακρίσεως καὶ βαθυτάτης ἐπιγνώσεως τῆς βαρύτητος τῶν ζητημάτων, καὶ μὲ τὴν χάριν τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, Προστάτιδος καὶ Ἐφόρου τῆς Μονῆς, ἔλαβον χώραν διεξοδικαὶ συζητήσεις περὶ τῆς πορείας τῶν τρεχουσῶν καὶ ἐπικειμένων ὑποθέσεων, μετ’ ἐκτιμήσεως τῆς διακριτικῆς καὶ πνευματικῆς παρουσίας τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς κρισίμου ἀναλύσεως, τήν ὁποίαν αὕτη προσέφερεν πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως.Μὲ ἀφορμὴν τὸ θερμὸν Πατρικὸν ἐνδιαφέρον καὶ τὴν πρόνοιαν τοῦ Μακαριωτάτου, ὡς αὕτη ἐξεφράσθη διὰ τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἀπεσταλμένων καὶ οἱ ὁποῖοι ἐγένετο δεκτοί μετὰ προθυμίας καὶ εὐγνωμοσύνης ἐκ μέρους τῶν Πατέρων, ἐτονίσθη ἡ σημασία τῆς συντονισμένης συνεργασίας μετὰ τῶν ἁρμοδίων Πολιτικῶν Ἀρχῶν πρὸς διατήρησιν πάντων τῶν ἐκ παραδόσεως ἀνεγνωρισμένων καθεστώτων καὶ ἰδιαιτέρων ρυθμίσεων, αἱ ὁποῖαι συνοδεύουσιν τὴν Ἱερὰν Μονήν καθ’ ὅλον τὸν διαχρονικὸν βίον αὐτῆς· ἐν ταυτῷ δὲ, κατέστη πρόδηλος ἡ ἐκ μέρους πάντων διάθεσις, ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ χρόνου, νὰ ἐπανεξετάζωνται, ἐφ’ ὅσον ἀπαιτηθῇ, αἱ ἀναγκαῖαι ἐνέργειαι πρὸς διατήρησιν ἢ καὶ διεκδίκησιν τῶν νομίμων δικαιωμάτων, ἐν πνεύματι ἠρέμου συνδιαλλαγῆς.Οἱ Πατέρες δέ ἐξέφρασαν ὡσαύτως τήν διάθεσιν σταθερᾶς μερίμνης καί ἀγάπης αὐτῶν πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ, ἡ προσωπικότης καὶ ἡ διακονία τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον μέρος τῆς ζωῆς τῆς Ἀδελφότητος.Ἡ κοινὴ βούλησις, ὡς ἐδηλώθη, εἶναι νὰ πορευθοῦν ἐν πνεύματι ἑνότητος καὶ συνειδητῆς εὐθύνης πρὸς τὴν ὡρισμένην ἡμερομηνίαν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, κατά τήν ὁποίαν καὶ θὰ ἐξετασθοῦν τὰ προκαθωρισμένα θέματα, ὥστε νά ληφθῇ ἀπόφασις ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς Μονῆς, συμφώνως πρὸς τὴν κανονικήν τάξιν καὶ τὸ Τυπικὸν αὐτῆς, καὶ ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τοὺς κανόνας, οἱ ὁποῖοι διέπουν αὐτήν.