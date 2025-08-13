Τραγωδία στο Κορωπί: ΙΧ έπεσε σε κατάστημα και προκάλεσε φωτιά - Νεκρός ο οδηγός
Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα

Τραγωδία τα ξημερώματα στο Κορωπί όταν ένα αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να πέσει σε κατάστημα, να προκληθεί φωτιά και να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του ΙΧ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Κορωπί περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα.

Για άγνωστο λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί σε κατάστημα με ανταλλακτικά.

Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει φωτιά, από την οποία καταστράφηκε ολοσχερώς και το ΙΧ και το κατάστημα, στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του ανθρώπου που οδηγούσε το ΙΧ, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς.



Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σήμερα τα ξημερώματα με 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα να σπεύδουν για την κατάσβεσή της.

