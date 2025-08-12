ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πευκόφυτο του Άγιου Στέφανου
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Άγιος Στέφανος

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πευκόφυτο του Άγιου Στέφανου - Δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 ελικόπτερα - Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο από τη διασταύρωση Μπογιατίου έως τα φυτώρια «Frigano»

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πευκόφυτο του Άγιου Στέφανου - Δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Πευκόφυτο Άγιου Στέφανου

Επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Λίγο μετά τις 15:00 διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο από τη διασταύρωση Μπογιατίου έως τα φυτώρια «Frigano».



Φωτιά στο Πευκόφυτο του Άγιου Στέφανου





