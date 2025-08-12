Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πευκόφυτο του Άγιου Στέφανου - Δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 ελικόπτερα - Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο από τη διασταύρωση Μπογιατίου έως τα φυτώρια «Frigano»
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Πευκόφυτο Άγιου Στέφανου.
Επιχείρησαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
Λίγο μετά τις 15:00 διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή Πευκόφυτο από τη διασταύρωση Μπογιατίου έως τα φυτώρια «Frigano».
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πευκόφυτο Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 31 οχήματα, εθελοντές και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
