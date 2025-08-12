Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος: Η στιγμή που το αυτοκίνητο της 50χρονης καρφώνεται σε φοίνικα
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας
Νεκρή ανασύρθηκε μία οδηγός, 50 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.
Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, το ΙΧ που οδηγούσε για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.
Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος σημειώθηκε και το μεσημέρι της Κυριακής με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε στον τοίχο του δεύτερου τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
