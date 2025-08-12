ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος: Η στιγμή που το αυτοκίνητο της 50χρονης καρφώνεται σε φοίνικα
Τροχαίο δυστύχημα Λεωφόρος Ποσειδώνος

Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος: Η στιγμή που το αυτοκίνητο της 50χρονης καρφώνεται σε φοίνικα

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας

Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος: Η στιγμή που το αυτοκίνητο της 50χρονης καρφώνεται σε φοίνικα
Νεκρή ανασύρθηκε μία οδηγός, 50 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το MEGA, το ΙΧ που οδηγούσε για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε φοίνικα στο διάζωμα της παραλιακής.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.


Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος σημειώθηκε και το μεσημέρι της Κυριακής με έναν άντρα να χάνει τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό  του προσέκρουσε στον τοίχο του  δεύτερου τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα.


Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές

Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο

Επιμένουν για τον Αντετοκούνμπο οι Νικς - Γιατί δεν παίζει στην Εθνική Ελλάδας
