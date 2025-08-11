Στο ΣτΕ το Πολεοδομικό Σχέδιο για τις Κολυμπήθρες της Πάρου: Ζητούν έγκριση για glamping καταλύματα, διώροφα σπίτια, πισίνες και εστιατόρια
ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος Glamping ΣτΕ

Το σχέδιο αφορά έκταση 328 στρεμμάτων η οποία χωρίζεται σε ενότητες και ορίζεται ως γενική χρήση ο «τουρισμός - αναψυχή»

Παναγιώτης Τσιμπούκης
Προς έγκριση έχει διαβιβαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ), έκτασης 328 στρεμμάτων για την γνωστή περιοχή Κολυμπήθρες (Νάουσα) της Πάρου και προβλέπεται η κατασκευή τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), κατοικίες μονώροφες και διώροφες, πισίνες, τουριστικά καταλύματα, τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, καφετέριες, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο ΣτΕ, η όλη έκταση των 328 στρεμμάτων χωρίζεται σε ενότητες και ορίζεται ως γενική χρήση ο «τουρισμός -αναψυχή», ενώ καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης.

Στην πρώτη ενότητα επιτρέπεται η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικές επιχειρήσεις, μικρές και ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, κτίριο-γήπεδο για τη στάθμευση τουριστικών λεωφορείων, αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, μοτοσικλέτες, κ.λπ.

Σε δεύτερη ενότητα επιτρέπεται η κατασκευή ακινήτων ενός ορόφου, αλλά «με δυνατότητα δύο ορόφων σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 20% της δομημένης επιφάνειας» και με μεγίστη πυκνότητα μέχρι 8 κλίνες ανά στρέμμα, πισίνες, υπόγεια μέχρι 2,30 μέτρα βάθος και καθορίζεται η ελάχιστη απόσταση κάθε κτίσματος από τον αιγιαλό τα 100 μέτρα .

Σε τρίτη ζώνη επιτρέπεται μόνο η κατασκευή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), ενώ σε άλλη ζώνη επιτρέπεται η κατασκευή μονώροφων κατοικιών με μέγιστο ύψος τα 3,5 μέτρα και με δόμηση επιφάνειας των κτιρίων για εγκαταστάσεις διαμονής τα 150 τ.μ. και για εγκαταστάσεις εστίασης και κέντρα αναψυχής τα 120 τ.μ.

Ακόμη, προβλέπεται άλλη μια ζώνη στην οποία απαγορεύεται η δόμηση, η διάνοιξη δρόμων και η αλλοίωση του φυσικού εδάφους, αλλά επιτρέπονται κατ΄ εξαίρεση οι εργασίες διαπλάτυνσης και διάστρωσης των οδών που υπάρχουν.

Παναγιώτης Τσιμπούκης
