Προφυλακιστέος ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
Στη φυλακή οδηγήθηκε και 22χρονος φίλος του
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από μαραθώνιες απολογίες, που διήρκησαν εννέα και πλέον ώρες, τόσο ο πρώην αστυνομικόςκαι TikToker, όσο και ο 22χρονος φίλος του που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.
Ο 34χρονος πρώην αστυνομικός αρνήθηκε τόσο προφορικά όσο και στο υπόμνημα του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή κάθε σχέση με την διακίνηση των 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.
Ο ίδιος δήλωσε πλήρη άγνοια για την ναρκωτική ουσία και είπε πως σε καμία περίπτωση δεν υπέπεσε στην αντίληψη του ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα. Κατά πληροφορίες, ο φίλος του πρώην αστυνομικού και TikToker ισχυρίστηκε ότι η ποσότητα ήταν δική του.
