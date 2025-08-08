Προφυλακιστέος ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομικός TikTok Προφυλάκιση Ναρκωτικά

Προφυλακιστέος ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Στη φυλακή οδηγήθηκε και  22χρονος φίλος του

Προφυλακιστέος ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Λίνα Κεκέση
92 ΣΧΟΛΙΑ
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από μαραθώνιες απολογίες, που διήρκησαν εννέα και πλέον ώρες, τόσο ο πρώην αστυνομικόςκαι TikToker, όσο και ο 22χρονος φίλος του που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 34χρονος πρώην αστυνομικός αρνήθηκε τόσο προφορικά όσο και στο υπόμνημα του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή κάθε σχέση με την διακίνηση των 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Ο ίδιος δήλωσε πλήρη άγνοια για την ναρκωτική ουσία και είπε πως σε καμία περίπτωση δεν υπέπεσε στην αντίληψη του ότι ο φίλος του είχε αυτή την ποσότητα. Κατά πληροφορίες, ο φίλος του πρώην αστυνομικού και TikToker ισχυρίστηκε ότι η ποσότητα ήταν δική του.

Ειδήσεις σήμερα:

Λένα Σαμαρά: Με καθαρό ιατρικό ιστορικό, έκανε επιληπτικό επεισόδιο και ακολούθησε η ανακοπή

Μεγάλη μάχη της πυροσβεστικής με τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Ενισχύονται οι δυνάμεις, καίγονται σπίτια στην Παλαιά Φώκαια

ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή σε όλο το Αιγαίο - Πρόστιμα και λουκέτα σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά
Παναγιώτης Τσιμπούκης
Λίνα Κεκέση
92 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης