Λαγουβάρδος: Καπνοί από Κερατέα και Τουρκία έφτασαν μέχρι τα Αντικύθηρα και τη Σκύρο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη καπνοί Κώστας Λαγουβάρδος

Λαγουβάρδος: Καπνοί από Κερατέα και Τουρκία έφτασαν μέχρι τα Αντικύθηρα και τη Σκύρο

Μεταφορά καπνού υπό την επίδραση του μελτεμιού

Λαγουβάρδος: Καπνοί από Κερατέα και Τουρκία έφτασαν μέχρι τα Αντικύθηρα και τη Σκύρο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο διευθυντής ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβαρδος, περιέγραψε σε ανάρτησή του την πορεία των καπνών από τις πυρκαγιές στην Κερατέα και την Τουρκία, που έφτασαν μέχρι τα νησιά και παράκτιες περιοχές.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Παρασκευής (8/8): «Ο δρόμος του καπνού... ο δρόμος του μελτεμιού... Οι καπνοί από τις φωτιές στην Τουρκία έφτασαν μέχρι τη Σκύρο, ενώ καπνοί από την πυρκαγιά στην Κερατέα μεταφέρθηκαν μέχρι τα Αντικύθηρα».

Δείτε τον χάρτη με την πορεία των καπνών:

Λαγουβάρδος: Καπνοί από Κερατέα και Τουρκία έφτασαν μέχρι τα Αντικύθηρα και τη Σκύρο

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή στο Τογάνι Κερατέας, κοντά στην περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)

«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC

Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης