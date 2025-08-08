Τουρκία: Φωτιά σε δάσος στα Δαρδανέλια - Ξεκίνησαν εκκενώσεις, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα στενά
Τουρκία: Φωτιά σε δάσος στα Δαρδανέλια - Ξεκίνησαν εκκενώσεις, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα στενά

Εκκενώθηκε μέρος του Κρατικού Νοσοκομείου και χωριά στην ευρύτερη περιοχή - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι - Απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Τουρκία: Φωτιά σε δάσος στα Δαρδανέλια - Ξεκίνησαν εκκενώσεις, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα στενά
Δασική πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Σαριτσαέλι στην επαρχία των Δαρδανελίων, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά από κατοίκους και αμέσως ξεκίνησε την επιχείρηση κατάσβεσης μετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Παράλληλα, έχει διακοπεί προσωρινά η ναυσιπλοΐα και στις δύο κατευθύνσεις των στενών των Δαρδανελίων.

Çanakkale'de orman yangını devlet hastanesine yaklaştı #shorts #çanakkale #ormanyangını


Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, εκκενώθηκε προληπτικά το campus του πανεπιστημίου του Τσανάκαλε, καθώς και μέρος του Κρατικού Νοσοκομείου Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, ώστε να μην εκτεθούν ασθενείς στους καπνούς.



Παράλληλα, έκλεισε προσωρινά και το αεροδρόμιο του Τσανάκαλε ως τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα), με μοναδικές εξαιρέσεις κυβερνητικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά αεροσκάφη. 

Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκαν γρήγορα σε μεγάλη έκταση.  Από τη φωτιά απειλούνται τόσο δασικές εκτάσεις όσο και κατοικημένες περιοχές.  Ήδη, υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. 





Μία δεύτερη πυρκαγιά καίει επίσης δασική έκταση και στην περιοχή Μπαϊράμιτς της ίδια επαρχίας, περίπου 55 χλμ. από το κέντρο της πόλης.



