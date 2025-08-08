Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τουρκία: Φωτιά σε δάσος στα Δαρδανέλια - Ξεκίνησαν εκκενώσεις, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα στενά
Εκκενώθηκε μέρος του Κρατικού Νοσοκομείου και χωριά στην ευρύτερη περιοχή - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι - Απειλούνται κατοικημένες περιοχές
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά από κατοίκους και αμέσως ξεκίνησε την επιχείρηση κατάσβεσης μετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Παράλληλα, έχει διακοπεί προσωρινά η ναυσιπλοΐα και στις δύο κατευθύνσεις των στενών των Δαρδανελίων.
Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, εκκενώθηκε προληπτικά το campus του πανεπιστημίου του Τσανάκαλε, καθώς και μέρος του Κρατικού Νοσοκομείου Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, ώστε να μην εκτεθούν ασθενείς στους καπνούς.
🇹🇷🔥 #BREAKING: Forest fire in Çanakkale, Turkey— Khilafat Defense (@khilafatdefense) August 8, 2025
Huge blaze hits Turkey’s Çanakkale — 08.08.2025. pic.twitter.com/Ks2LNZy0W4
Παράλληλα, έκλεισε προσωρινά και το αεροδρόμιο του Τσανάκαλε ως τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα), με μοναδικές εξαιρέσεις κυβερνητικά, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά αεροσκάφη.
August 8, ADD_2#ClimateAwareness🚩keep informed— Irene (@irene_makarenko) August 8, 2025
🔥Large forest fire has come close to Çanakkale, #Turkey
⚠️Large mudflow hit the road leading to Lake Ritsa, #Abkhazia
🌋Krasheninnikov volcano has awakened from >500-year sleep, #Kamchatka
🌊Flooding in Yuzhong County, #China https://t.co/xMsN1VCVe2 pic.twitter.com/uyGEsAj7L3
Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκαν γρήγορα σε μεγάλη έκταση. Από τη φωτιά απειλούνται τόσο δασικές εκτάσεις όσο και κατοικημένες περιοχές. Ήδη, υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.
🚨 Çanakkale’de Orman Yangını— Technophile 🇹🇷 (@tecnophile_) August 8, 2025
Alevler Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kadar ulaştı, tahliyeler başladı.
Bu yangınlara sebep olanlar, bilerek ya da ihmal ile ormanları yakanlar; hem doğanın hem de insanların canının vebalini taşıyacak!
pic.twitter.com/bKpRK58lyR
Μία δεύτερη πυρκαγιά καίει επίσης δασική έκταση και στην περιοχή Μπαϊράμιτς της ίδια επαρχίας, περίπου 55 χλμ. από το κέντρο της πόλης.
