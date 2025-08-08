Τροχαίο στα Τρίκαλα: Δικυκλιστής συγκρούστηκε με κοπάδι από αγριογούρουνα
Τροχαίο στα Τρίκαλα: Δικυκλιστής συγκρούστηκε με κοπάδι από αγριογούρουνα

Από το τροχαίο ο οδηγός υπέστη κατάγματα στον ώμο του

Τροχαίο στα Τρίκαλα: Δικυκλιστής συγκρούστηκε με κοπάδι από αγριογούρουνα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα Τρίκαλα, όπυ δικυκλιστής τράκαρε με κοπάδι από αγριογούρουνα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο trikalaola.gr, ο οδηγός κινούνταν με το μηχανάκι του  στην οδό Καλαμπάκας – Τρικάλων, όταν ένα κοπάδι αγριογούρουνα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του.

Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, το μηχανάκι του τράκαρε με τα αγριογούρουνα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Περαστικοί οδηγοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Από το τροχαίο ο οδηγός υπέστη κατάγματα στον ώμο του, ωστόσο δεν φέρει περαιτέρω σοβαρά τραύματα.

