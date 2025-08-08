Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τροχαίο στα Τρίκαλα: Δικυκλιστής συγκρούστηκε με κοπάδι από αγριογούρουνα
Από το τροχαίο ο οδηγός υπέστη κατάγματα στον ώμο του
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στα Τρίκαλα, όπυ δικυκλιστής τράκαρε με κοπάδι από αγριογούρουνα.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο trikalaola.gr, ο οδηγός κινούνταν με το μηχανάκι του στην οδό Καλαμπάκας – Τρικάλων, όταν ένα κοπάδι αγριογούρουνα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του.
Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, το μηχανάκι του τράκαρε με τα αγριογούρουνα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα.
Περαστικοί οδηγοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων.
Από το τροχαίο ο οδηγός υπέστη κατάγματα στον ώμο του, ωστόσο δεν φέρει περαιτέρω σοβαρά τραύματα.
