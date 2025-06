O Γκίκας Χαρδούβελης αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γκίκας Χαρδούβελης: Η ελληνική οικονομία είναι λιγότερο ευαίσθητη στη δασμολογική πολιτική Τραμπ

Όπως είπε ο κ. Παναγιωτίδης, συνολικά ο καθηγητής Χαρδούβελης έχει 6.800 αναφορές στο Google Scholar και 1.757 στο Scopus. Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά όπως το Journal of Finance, American Economic Review, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Business, Journal of Monetary Economics, Review of Financial Studies, Quarterly Journal of Economics, Journal of Empirical Finance, Journal of International Money and Finance ανάμεσα σε άλλα.Για την προσφορά τουστην έρευνα, μίλησαν επίσης από τιςο καθηγητής του Χάρβαρντ Jeffrey Frankel και ο ομότιμος καθηγητής του Rensselaer Polytechnic Institute Arturo Estrella, με τον οποίο ο κ. Χαρδούβελης δημοσίευσε την έρευνα για τον ρόλο των αρχικών περιθωρίων ασφάλισης μετοχών (margin requirements) στις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου.Μετά την ομιλία του και τον δημόσιο Έπαινο, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιένδυσε τον κ. Χαρδούβελη με την τήβεννο που φέρει τα χρώματα του Τμήματος και το διάσημο του Πανεπιστημίου, ενώ ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης του επέδωσε αναμνηστική πλακέτα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.Συγκινημένος ο νέος Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γκίκας Χαρδούβελης, πριν αρχίσει την ομιλία του ευχαρίστησε την ηγεσία του Πανεπιστημίου, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και τους παριστάμενους στην εκδήλωση, αρκετοί από τους οποίους ήταν Αμερικανοί, μέλη της διοίκησης του κολλεγίου «Ανατόλια».Στη συνέχεια παρουσίασε την ομιλία του με τίτλο «». Όπως τόνισε ο κ. Χαρδούβελης, «η αντισυμβατική πολιτική του Προέδρου Τραμπ, εναντιώνεται στο παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο που οι ίδιες οι ΗΠΑ βοήθησαν να δημιουργηθεί τα τελευταία 80 χρόνια ανάμεσα στις χώρες του πλανήτη. Έχει απορρυθμίσει τις πολιτικές ισορροπίες παγκοσμίως, έχει αυξήσει την αβεβαιότητα στις αγορές και την παγκόσμια οικονομία. Κύριος αποδέκτης των ως τώρα αρνητικών επιδράσεων είναι η αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ και το δολάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκίκας Χαρδούβελης.Ο κ. Χαρδούβελης εξήγησε ότι η ελληνική οικονομία είναι λιγότερο ευαίσθητη στησε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και ο λόγος είναι ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ είναι μόνο το 1% του ΑΕΠ έναντι του 3% της Ευρώπης. Επεσήμανε ακόμα ότι στη χώρα υπάρχει πολιτική σταθερότητα και δημοσιονομική ισορροπία, σημείωσε ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως την κληρονομιά της κρίσης και χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.Τέλος, ο νέος Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπογράμμισε πως τοέχει πλέον ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, άφθονη ρευστότητα, ενώ αναφερόμενος στις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, υποστήριξε ότι πρέπει να επιταχυνθεί ητης και να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, με ιδιαίτερο βάρος στη δικαιοσύνη, τη χρήση γης, την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και βεβαίως το δημογραφικό το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό πρόβλημα.