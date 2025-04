Delphi Economic Forum X: H Interamerican παρούσα στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον

Από αριστερά προς δεξιά : Γιάννης Καντώρος, CEO του Ομίλου Interamerican, Φιλίππα Μιχάλη, Chairwoman & CEO της NN Hellas, Βασίλης Αποστολόπουλος, CEO του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, Γιώργος Σακκάς, Health Editor, Το Βήμα.

Στο κέντρο: Willem Van Duin, πρώην CEO και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Achmea

Η κ. Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader της Interamerican

Sponsored contentΜε δυναμική παρουσία, η Interamerican , μέλος του διεθνούς Ομίλου Achmea, συμμετείχε στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στηρίζοντας ως Silver Sponsor έναν θεσμό παγκόσμιου κύρους που προάγει τον ουσιαστικό διάλογο, την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία αναζητώντας λύσεις στις σύνθετες προκλήσεις της εποχής μας. Πρόκειται για ένα προνομιακό πεδίο συνάντησης ηγετών, υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ακαδημαϊκών, προσωπικοτήτων του επιχειρηματικού κόσμου και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών.Μέσα από τις καίριες παρεμβάσεις των στελεχών της Interamerican και του Ομίλου Achmea αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές της διαχείρισης κρίσεων, των εξελίξεων στον χώρο της υγείας και της σημασίας ενσωμάτωσης αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στον επιχειρησιακό πυρήνα και τη στρατηγική, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει για τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού μέλλοντος, με οδηγό τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.Ο Γιάννης Καντώρος, CEO του Ομίλου Interamerican , συμμετείχε στο πάνελ “Promoting Future Health by Building Sustainable Health Systems”, μαζί με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, τον CEO του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Βασίλη Αποστολόπουλο και την Chairwoman & CEO της NN Hellas Φιλίππα Μιχάλη, με τη συζήτηση να συντονίζει ο Γιώργος Σακκάς, δημοσιογράφος Υγείας στο ΒΗΜΑ. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας όλων των φορέων –δημοσίων και ιδιωτικών– επισημαίνοντας ότι «έχει προοδεύσει ο δημόσιος διάλογος γύρω από το θέμα της υγείας στην Ελλάδα». Ο κ. Καντώρος δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός πως «υπάρχει μια συνειδητοποίηση ότι θα πρέπει να δουλέψουμε με ενιαίο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα της πρόσβασης των Ελλήνων πολιτών σε καλές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας». Είμαστε όλοι κρίκοι της αλυσίδας – «χρειάζεται ο ένας τον άλλο κι όλοι μαζί έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίσουμε ότι σε μια γηράσκουσα κοινωνία με αυξανόμενες ανάγκες, με ακριβότερες τεχνολογίες και φάρμακα και με μια χώρα που δεν είναι ακόμα Ελβετία, κάθε Έλληνας θα έχει το αυτονόητο δικαίωμα πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας», σημείωσε χαρακτηριστικά.Για το ενδεχόμενο ενός υβριδικού συστήματος, μιας τρίτης ταχύτητας μεταξύ πλήρως κρατικών και πλήρως ιδιωτικών νοσοκομείων ως μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού εμφανίστηκε θετικός, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη σταθερότητας και συνέχειας στο κράτος, προκειμένου να υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις προς όφελος των πολιτών. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και ειδικά για το φαινόμενο υπερβολικής συγκέντρωσης για περιστατικά ελάσσονος σημασίας που παρατηρείται στα νοσοκομεία, υπογράμμισε ότι πρέπει να εξετάσουμε πάλι τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ώριμου και ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας που θα συνδέεται με τα νοσοκομεία και θα εξυπηρετεί έξω από τα νοσοκομεία.Μια διεθνή και εμπεριστατωμένη οπτική στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα προσέδωσε ο Willem Van Duin, πρώην CEO και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Achmea, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο διεθνούς ενδιαφέροντος πάνελ “Responses to Polycrises”. Συνομιλώντας με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και θεσμικούς εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, υπό τον συντονισμό του Κωνσταντίνου Τσαλακού, Αρχισυντάκτη της Οικονομικής Επιθεώρησης, ανέδειξε την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου σε συνθήκες αυξανόμενης αβεβαιότητας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις πιέσεις που δέχονται τα συστήματα υγείας, στην κλιματική αλλαγή και στην ένταση των φυσικών καταστροφών. Έδωσε έμφαση στη σημασία της σταθερότητας προκειμένου να συνεχίσει η ασφάλιση να αποτελεί βασικό πυλώνα προστασίας με ευρεία πρόσβαση στην κοινωνία και τους πολίτες.Επιπλέον, επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεννόησης και συνεργασίας, χαρακτηρίζοντας ενθαρρυντική την ανάδυση νέων συμμαχιών με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, αναλαμβάνοντας ενεργή θέση στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και σταθερού μέλλοντος.Από την πλευρά της, η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader της Interamerican, κατά τη συμμετοχή της στο πάνελ “The ESG Spectrum: Balancing Growth and Societal Impact” δίπλα σε εκπροσώπους από τη SOL Crowe Advisory και την JTI, υπό τον συντονισμό του Γιάννου Γραμματίδη, Συνεταίρου στη δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης και Συνεταίροι, μίλησε για τη σημασία της ενσωμάτωσης των αρχών της βιωσιμότητας στα θεμέλια ενός οργανισμού. Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία σκέφτεται, επενδύει, σχεδιάζει και διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες, επιλέγει προμηθευτές, στελεχώνει το ανθρώπινο δυναμικό της. Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια που διατρέχει οριζόντια όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης.Η ίδια έδωσε απτά παραδείγματα από τις πολιτικές που αναπτύσσει η Interamerican στην κατεύθυνση αυτή, όπως με τον σχεδιασμό, το 2024, του πρώτου sustainable insurance framework, ενός ολιστικού πλαισίου που διασφαλίζει ότι από εδώ και στο εξής ESG κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων. Αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται και στους τομείς του underwriting, της προμηθευτικής μας αλυσίδας και της διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνεργασίες που αναπτύσσει ο Όμιλος με την ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστημονικούς οργανισμούς – μια από αυτές είναι η συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προκειμένου να αναπτύξουμε προβλεπτικά μοντέλα με τη χρήση data έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να θωρακιστούμε καλύτερα ως οργανισμός σε έναν επερχόμενο Daniel ενδεχομένως, αλλά και να μπορούμε να υπηρετήσουμε την αποστολή που έχουμε ως εταιρεία, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα.Η συμμετοχή της Interamerican στο Delphi Economic Forum X, τον κορυφαίο αυτό θεσμό, στην ιστορική πόλη των Δελφών, αντανακλά τη σταθερή δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στις εξελίξεις που διαμορφώνουν ένα βιώσιμο μέλλον.