Φωτιά στη Ρόδο: Ξεκίνησε η λειτουργία του Help Desk στο αεροδρόμιο για τους τουρίστες που έχασαν τα έγγραφά τους

Εντός του, στον τερματικό σταθμό 1, τέθηκε ήδη σε λειτουργία γραφείο εξυπηρέτησης ξένων πολιτών (Help Desk) του Υπουργείου Εξωτερικών. Το γραφείο θα διευκολύνει και θα συντονίζει, σε συνεργασία με τις οικείες Πρεσβείες, την έγκαιρη αναχώρηση αλλοδαπών επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα λόγω της φωτιάς To Help Desk στελεχώθηκε με κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που μετέβησαν ήδη στη Ρόδο.Αλλοδαποί υπήκοοι που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τομπορούν να καλέσουν στα εξής τηλέφωνα:Σε περίπτωση ιδιαίτερα έκτακτης ανάγκης επικοινωνίας με το Help Desk, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός τηλεφώνου / WhatsApp: +306977960941H Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών παραμένει από χθες, όταν και ενεργοποιήθηκε, σε λειτουργία. Οι ξένοι υπήκοοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: +30 210 368 1350 / +30 210 368 1259 / +30 210368 1730.Έλληνες και ξένοι πολίτες σε άμεσο κίνδυνο παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας και αποκλειστικά με την Πολιτική Προστασία στο τηλέφωνο +30 2131331200.