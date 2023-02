Τι συμβαίνει με τον Νίκο Κοκλώνη - Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση χθες ο Νίκος Κοκλώνης προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δέσμευση της περιουσίας γνωστού παρουσιαστή «φωτογραφίζοντας» τον εαυτό του.Αμέσως μετά ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Instagram ένα στόρι στο οποίο χαμογελαστός λέει: «Τι έχω; Σίγουρα μάτι και ψέμματα!!»Το ίδιο βράδυ δεν εμφανίστηκε στην κοπή της πίτας του Alpha, κάτι που έπραξε και η κολλητή τουγεγονός που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.Για πολλούς αυτό ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να κάνει ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής για να μειώσει τον «τυφώνα» που τον «χτύπησε», με την μορφή ενός πορίσματος ογδόντα σελίδων που κοινοποίησε η Αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον Οικονομικό εισαγγελέα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στο πόρισμα γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με την μορφή μαφίας που έκανε συστηματικά ξέπλυμα μαύρου χρήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ δεσμεύτηκαν η κινητή και ακίνητη περιουσία του.Κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά ο Νίκος Κοκλώνης με μια ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά λέει ότι δεν ελέγχεται και ότι όλα βαίνουν καλώς στην τηλεοπτική του αυτοκρατορία.Αυτή που τροφοδοτεί με πλήθος εκπομπών και σόου τα τηλεοπτικά κανάλια και θα συνεχίσει προς το παρόν να πράττει, αφού εκπομπές όπως η «Σούπερ Κατερίνα» και το «Just the two of us» θα προβάλλονται κανονικά.

Κλείσιμο

Προφανώς δεν του έχει κοινοποιηθεί το 80σέλιδο πόρισμα της Αρχής το οποίο έχει στα χέρια του ο Οικονομικός Εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης, κάτι που θα συμβεί τις επόμενες μέρες.Ακολούθως θα κληθεί κάποια στιγμή να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για όσα του προσάπτει η Αρχή αφού στο πόρισμα γίνεται λόγος για χρέη προς το Δημόσιο που ανέρχονται στα 22.000.000 ευρώ.Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ο επικεφαλής της Αρχής ζητάει την άσκηση ποινικής δίωξης τόσο σε βάρος του Νίκου Κοκλώνη όσο και άλλων εμπλεκομένων για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Την ίδια στιγμή εργαζόμενοι σε τηλεοπτικές παραγωγές της εταιρίας του Νίκου Κοκλώνη και στα media συμφερόντων του, φέρεται να έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα.Σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο συναδέλφους αγωνιώντας για το αύριο στην δουλειά τους και σε αυτούς που πιστεύουν ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.Πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που φοβούνται αλυσιδωτές αντιδράσεις στον τηλεοπτικό χώρο το επόμενο διάστημα, αφού ο Νίκος Κοκλώνης συνεργάζεται με όλα τα μεγάλα κανάλια ως παραγωγός και έχει διάφορα project να τρέχουν ή να ετοιμάζονται.Στις αρχές της εβδομάδας που τελειώνει ο μήνας και θα πρέπει να καταβληθούν μισθοί και αμοιβές θα φανεί κατά πόσο η δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών-εταιρικών και προσωπικών-του παρουσιαστή, θα επηρεάσει την καταβολή τους.Το μόνο σίγουρο είναι ότι την δεδομένη στιγμή ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται όσο και αν θέλει να δείχνει ήρεμος στο μάτι του κυκλώνα που ξέσπασε από το μεσημέρι της Πέμπτης.Το βράδυ της ίδιας μέρας με ένα tweet που ανέβασε τόνισε μεταξύ άλλων: «! Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται!».Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην τηλεοπτικός πωλητής επίπλων τίναξε την μπάνκα στον αέρα με λάθος τρόπο, αν και πρέπει να του αναγνωριστεί ότι είναι κυριολεκτικά εφτάψυχος.Πριν από εξίμιση χρόνια ζούσε ακόμη την εκκωφαντική πτώση της Air Fast Tickets, όταν στις αρχές Ιουλίου του 2007 έβγαιναν σε πλειστηριασμό τα απομεινάρια της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που είχε στήσει.Ήταν η περίοδος που ο Νίκος Κοκλώνης προσπαθούσε να αναγεννηθεί από τις στάχτες του, να κάνει κάτι καινούργιο και εν πολλοίς το πέτυχε στο μέγιστο βαθμό, μέσα σε λίγα χρόνια.Όμως εκείνο το καλοκαίρι είχε αφήσει τα εκπληκτικά κάποτε γραφεία της εταιρίας που δημιούργησε να ρημάξουν, ενώ τα αντικείμενα του πλειστηριασμού είχαν εκτιμηθεί στις σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ.Ποσό, που ήταν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σταπου φερόταν να χρωστάει ο μάγος των φθηνών εισιτηρίων, στην IATA και σε διάφορες αεροπορικές εταιρίες.Κι αυτά ενώ δεν είχε τελειώσει η διαδικασία επαλήθευσης των πιστωτών για τα ποσά που τους οφείλονταν ενώ είχαν περάσει δύο και πλέον χρόνια μετά την κατάρρευση της airfasttickets.Ο Κοκλώνης επιθυμώντας διακαώς να αναγεννηθεί από τις στάχτες του, είχε ήδη στήσει ένα νέο γκρουπ έξι εταιριών που είχαν ως αντικείμενό τους το travelling.Αν έμεινε κάτι να θυμόμαστε ήταν μια τηλεοπτική εκπομπή στον ΣΚΑΙ στην οποία παρουσίαζε διάφορες χώρες που ταξίδευε μαζί με ενίοτε λαμπερούς καλεσμένους όπως είναι το ζεύγος Αθερίδης-Καρύδη αλλά και ο επιστήθιος φίλος τουΟ μόνος όπως δήλωσε πρόσφατα σε τηλεοπτική του συνέντευξη που του στάθηκε όταν όλοι οι άλλοι τον είχαν εγκαταλείψει μετά την πτώση της airfasttickets.Κατά γενική ομολογία τότε σύμφωνα με τους κριτικούς δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, προσπαθούσε όμως φιλότιμα να δείξει ότι το έχει, την ίδια στιγμή που το επιχειρηματικό του come back, ακουγόταν ανεπαίσθητα.Γνώστες της αγοράς τόνιζαν ότι αυτό συμβαίνει επειδή το status του Κοκλώνη «ξεθώριασε» για τα καλά όταν ηκατέβασε ρολά, αφού όπως είναι γνωστό ότι λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός.Ο δαιμόνιος Κοκλώνης άργησε λίγο αλλά φρόντισε να τους διαψεύσει αφού τα τελευταία χρόνια έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους τηλεοπτικούς παραγωγούς στήνοντας τηνΕκπομπές, εντυπωσιακά σόου, λαμπεροί όσο και ακριβοπληρωμένοι κριτές, παρουσιάστριες και πανελίστες είπαν το ναι εύκολα αφού οι αμοιβές τους ήταν πολύ καλές.Ο ίδιος, ειδικά με το «Just the two of us» ζούσε το απόλυτο όνειρο του παρουσιαστή-σταρ, έχοντας αφήσει πίσω τα παλιά, αγνοώντας ίσως ότι ενίοτε το παρελθόν μας στοιχειώνει.Ο ιδρυτής της εταιρίας που έφερε τα πάνω-κάτω στα αεροπορικά ταξίδια με τιμές εισιτηρίων όχι απλά κάτω του κόστους, αλλά κάτω από τον φόρο και τα τέλη, τακτική για την οποία κατηγορήθηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό από τις αεροπορικές εταιρίες, αισθανόταν πλέον ότι μπορεί να κάνει πάλι την διαφορά.Την έκανε έχοντας χτίσει ένα πολύ καλό δίκτυο δημοσίων σχέσεων, το ζήτημα όμως είναι ότι εκτός από τον ίδιο δεν αισθάνονταν πολλοί άλλοι στον χώρο, την συγκεκριμένη διαφορά.Απλά δεν το έλεγαν για ευνόητους λόγους.Τίποτε δεν πτόησε τον πρώην «μάγο» των φτηνών εισιτηρίων που στην διαδρομή της ζωής του μέχρι τώρα ανέβηκε και κατέβηκε αρκετές φορές από την κορυφή να επιστρέψει ξανά και ξανά.Η πτώση της airfasttickets που ήταν το ίδιο εκκωφαντική με την εκπληκτική ανοδική του πορεία, τον δίδαξε λένε φίλοι του να είναι πιο προσεχτικός πλέον στις κινήσεις του.Κάποιοι πιο παλιοί από τον χώρο της μικρής οθόνης τον θυμούνται ακόμη όταν είχε βγει ξανά στην τηλεόραση, με ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο απο την τωρινή του εκπομπή.Ήταν τότε που πούλαγε έπιπλα σε κανάλι χαμηλής τηλεθέασης και διαλαλούσε τις ευκαιρίες για τραπεζαρίες, κομοδίνα και καναπέδες.Πιθανόν να μην φανταζόταν ότι λίγο αργότερα θα ήταν υπεύθυνος για ένα επιχειρηματικό success story που άφησε άφωνους πολλούς, αφού μέσα σε έξι μόλις χρόνια ο Νίκος Κοκλώνης, ένα παιδί απο τον Πειραιά διένυσε μια διαδρομή που άλλοι θα χρειαζόντουσαν πιθανόν δεκαετίες για να το πετύχουν.Ο παραλίγο εμποροπλοίαρχος, γιος μιας εύπορης οικογένειας κατάλαβε γρήγορα ότι δεν ήταν πλασμένος για την θάλασσα, που απαιτεί σκληροτράχηλους άνδρες και όχι ανήσυχα αγόρια με ευαισθησίες.Η ΑΣΟΕΕ και οι σπουδές πάνω στην διοίκηση επιχειρήσεων ήταν μόνο η αρχή, αφού ακολούθησε το έγκριτο Αμερικανικό πανεπιστήμιο του Κορνέλ.Η δουλειά του σε τράπεζα δεν τον γέμιζε ποτέ, εν αντιθέσει με τα ταξίδια που λάτρευε και σε ένα από αυτά, εμπνεύστηκε όπως είπε μετά την Airfasttickets, σχεδιάζοντας το σήμα της πάνω σε μια χαρτοπετσέτα.Η εταιρία ξεκινάει την λειτουργία της το 2009 και αναπτύσσεται ταχύτατα και εκτός Ελλάδας, σε Αγγλία, Γερμανία και Αμερική.Λάτρης της κοσμικής ζωής ο κ. Κοκλώνης σταδιακά συναγελάζεται με την Άννα Βίσση, την Βάνα Μπάρμπα και άλλους, ενώ κυκλοφορεί στην Αθήνα αρχικά με Bentley και μετέπειτα με μια κόκκινη Ferrari.Πέρυσι το καλοκαίρι στη Μύκονο, οδηγούσε μια ειδικά τροποποιημένη Lamborghini Urus αξίας 350.000 ευρώ, βαμμένη σε αστραφτερό κίτρινο χρώμα.Στο παλμαρέ των γνωριμιών του περιλαμβάνεται και ένα πρωινό με τον πρώην πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, που του έμεινε αξέχαστο.Μέχρι το 2014, όλα δείχνουν να ρολάρουν ιδανικά στο εγχείρημά του, όμως τότε αρχίζουν τα όργανα και τα πρώτα δημοσιεύματα για τα προβλήματα και τις οφειλές της εταιρίας.Πάντως ο ίδιος φρόντισε να παραμείνει άσος στις δημόσιες σχέσεις, ακόμη και όταν η IATA δηλαδή η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, απέκλειε την εταιρεία του από τα συστήματα κράτησης εισιτηρίων σε Ελλάδα, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.Σύμφωνα με το τότε έγγραφο της ΙΑΤΑ η εταιρεία του κ. Κοκλώνη είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2014 και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου πωλήσεις εισιτηρίων μέσω του συστήματος εκκαθαρίσεων πληρωμών εισιτηρίων της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας ύψους 71,6 εκατ. ευρώ.Από αυτό το ποσό 14 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν από εμπρόθεσμες καταβολές και 11 εκατ. ευρώ από εγγυητικές επιταγές. Το επισφαλές ποσόν, σύμφωνα με την ΙΑΤΑ, ήταν 45 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον ως τις 15 Ιουνίου του 2015, όταν και ακυρώθηκε ο αριθμός διαπίστευσης της ΙΑΤΑ για την airfasttickets στις εν λόγω τρεις χώρες.Τραγική ειρωνεία; Την ώρα του αποκλεισμού της Airfasttickets από την ΙΑΤΑ το ΕΒΕΑ βράβευε την εταιρία του κ. Κοκλώνη, ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μικρομεσαία εταιρία στην Ελλάδα.Ο νεαρός επιχειρηματίας δεν έδωσε ποτέ το παρόν στην βραδιά για να παραλάβει το βραβείο του. Είχε πλέον πολύ σημαντικότερα προβλήματα να λύσει...Σχεδόν ένα χρόνο μετά τονκαι αρχές του μήνα, ο Νίκος Κοκλώνης βρέθηκε στην Μύκονο για να γιορτάσει τα γενέθλιά του, μαζί με λίγους καλούς φίλους του.Αυτές οι ανέμελες φωτογραφίες χαρακτηρίστηκαν ως ένα από το καλά μεν αλλά τελευταία δε επικοινωνιακά του τρικ.Δεν πέρασαν παρά λίγες μέρες για να γίνει γνωστό σε όλους ότι η airfasttickets, ανέστειλε την λειτουργία της.Έμπειρα στελέχη της ταξιδιωτικής αγοράς και του τουρισμού πιστεύουν ακόμη και σήμερα, ότι ο κ. Κοκλώνης γνώριζε για το επερχόμενο τέλος του επιχειρηματικού του εγχειρήματος.Προτίμησε όμως να το κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό, όταν φωτογραφιζόταν χαμογελαστός στα σοκάκια της Μυκόνου και στην παραλία μαζί με τους φίλους του.Οι ισχυρισμοί του ότι έχει συνάψει σημαντικά deals με ξένους επενδυτές από τηνκαι την, αποδείχτηκαν μόνο λόγια, από έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να σώσει ότι μπορούσε.Όταν ισχυριζόταν στον κοινωνικό και επαγγελματικό του κύκλο, ότι θα αντλούσε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω την airfasttickets, αλλά και να διευρύνει το επιχειρηματικό του αντικείμενο, ελάχιστοι τον πίστεψαν.Όπως αποδείχτηκε από τις εξελίξεις ήταν τελικά μια κίνηση απελπισίας από την οποία το μόνο που έμεινε ήταν οι φωτογραφίες του κ. Κοκλώνη με κάποιους Κινέζους που κανείς δεν ήξερε ποιοι ήταν και έναν Σαουδάραβα που προφανώς βρέθηκε πρόχειρος, οι οποίες διοχετεύτηκαν στα ΜΜΕ.Όμως το παιχνίδι είχε τελειώσει...Τι κι αν τον χειμώνα του 2015 προσπάθησε να τονώσει περισσότερο το προσωπικό του προφίλ, έχοντας ήδη μπει για καλά στους μικρούς κοσμικούς κύκλους των Αθηνών;Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του με καλεσμένους στην πολυτελή κατοικία του στα Νότια προάστια, από τηνμέχρι τηνκαι guest star της βραδιάς την Γωγώ Τσαμπά να άδει τα «Καγκέλια», αποτέλεσε μόνο την αρχή.Ακολούθησαν οι νύχτες στα μπουζούκια-πήγε πάνω απο τρεις φορές στο κέντρο που τραγούδαγαν εκείνη την περίοδο ο Μαζώ, η Πάολα και ο Παντελίδης-ξοδεύοντας πάνω από τριάντα χιλιάδες ευρώ σε λουλούδια κάθε φορά.Ακόμη και τότε που το οικοδόμημα του κατέρρεε πίστευε ότι θα μείνει όρθιος και ότι καμία ΙΑΤΑ δεν θα τον εκθρόνιζε από τον θρόνο του βασιλιά των εισιτηρίων.Στον Πύργο Ηλείας όπου διατηρούσε μια εξοχική κατοικία πήγε κάποια στιγμή με την κόκκινη Ferrari του, η οποία έγινε αντικείμενο θαυμασμού από τους απλούς κατοίκους της περιοχής.Το πορτρέτο του δια χειρός της πασίγνωστης γλύπτριας Μάρας Καρέτσου, είναι ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα του αποκτήματα.Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή της, η οποία ξεκίνησε σε ένα αεροπλάνο της Easy Jet κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, ούτε ο ίδιος δεν φανταζόταν αυτά που θα έρχονταν.Το κακό στην περίπτωση του κ. Κοκλώνη είναι ότι δεν μπόρεσε τελικά να διαχειριστεί σωστά την εταιρία, ρισκάροντας από την αρχή και παίζοντας πολύ επιθετικά.Ίδια επιθετική τακτική ακολούθησε και στο χτίσιμο της μηντιακής του αυτοκρατορίας τα τελευταία χρόνια, πληρώνοντας αδρά όσους τον εμπιστεύτηκαν, χτίζοντας ξανά μια επιτυχημένη διαδρομή.Το πόρισμα των ογδόντα σελίδων της Αρχής ήρθε την στιγμή που όλα πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο για τον παραγωγό-παρουσιαστή, ο οποίος πριν λίγες ημέρες πήρε τα δικαιώματα της Daily Mirror για την Ελλάδα.Τώρα θα πρέπει να διαχειριστεί μια κρίση που μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στον χώρο της τηλεόρασης και να φέρει τον ίδιο σε πολύ δύσκολη θέση για άλλη μια φορά.