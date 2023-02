Οικογένεια Λεβέντη: Στο σφυρί διαμέρισμα €2,7 εκατ. στην Ηρώδου Αττικού για €100.000

Κλείσιμο

Η έδρα του International Foundation for Greece στη λεωφόρο Κηφισίας

Ο αείμνηστος Γεώργιος-Νεοκλής Λεβέντης (δεξιά), η σύζυγός του Ασπασία και οι γιοι τους με τον διάσημο Ιταλό σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι, με τον οποίο η οικογένεια διατηρούσε στενές φιλικές σχέσεις

Μητέρα και γιοι με τον Ιταλό σκηνοθέτη Φράνκο Τζεφιρέλι

Κλείσιμο

Η αγοραία αξία της κατοικίας της οικογένειας Λεβέντη υπολογίζεται, με βάση την έκθεση εκτίμησης, στα 2,7 εκατ. ευρώ για την πλήρη κυριότητα της ιδιοκτησίας. Ο πλειστηριασμός σε βάρος της κυρίας Ασπασίας Λεβέντη δημοσιεύτηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022 και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 5 Ιανουαρίου 2023, ενώ έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 16 Ιουνίου 2023.Σε αυτόν θα βγει το δικαίωμα επικαρπίας, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη το έτος γέννησης της επικαρπώτριας (1963) και τους σχετικούς πίνακες του υπουργείου Οικονομικών, κατέχει το 40% της αξίας της πλήρους κυριότητας. Σε αυτό το ποσό γίνεται επιπλέον απομείωση 10% λόγω συνιδιοκτησίας και επομένως η αγοραία αξία της επικαρπίας εκτιμάται στις 997.000 ευρώ.Αυτή είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς που έχει οριστεί για τον πλειστηριασμό του Ιουνίου, με επισπεύδουσα τη Vega II NPL Finance DAC για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η Intrum Hellas. Το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση είναι 100.000 ευρώ «πλέον των τόκων και εξόδων εκτελέσεως», που αποτελεί μέρος του κονδυλίου του επιδικασθέντος κεφαλαίου «με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της υπέρ ης η εκτέλεση για την είσπραξη του υπολοίπου επιταχθέντος ποσού με άλλη αναγκαστική κατάσχεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό», όπως σημειώνεται.Το ακίνητο περιήλθε στην κυρία Ασπασία Λεβέντη κατά το δικαίωμα της επικαρπίας και σε ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου δυνάμει πράξης δωρεάς που έγινε τον Μάρτιο του 2007 σε συνδυασμό με πράξη αγοραπωλησίας τον Νοέμβριο του 2007.Στην ιδιοκτησία υπάρχουν και ορισμένα βάρη. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση πλειστηριασμού, «σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 28025/2022 Πιστοποιητικό Βαρών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, επί του άνω περιγραφέντος και αναγκαστικά κατασχεθέντος ακινήτου, υπάρχουν τα εξής βάρη:1) Προσημείωση, για 8.250,48 ευρώ, κατά της καθ’ ης η εκτέλεση και υπέρ του ιδιώτη Μ. Δ., εγγραφείσα στις 11/02/2013.2) Προσημείωση, για 400.000 ευρώ, κατά της καθ’ ης η εκτέλεση και υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, εγγραφείσα στις 03/06/2014.3) Αναγκαστική κατάσχεση, για 100.000 ευρώ, κατά της καθ’ ης η εκτέλεση και υπέρ της Vega II NPL Finance DAC, εγγραφείσα στις 11/11/2022».Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού είναι πιθανότατο να ασκηθεί ανακοπή ή να γίνουν άλλες κινήσεις με στόχο την αναστολή ή και τη ματαίωσή του.Η οικογένεια της κυρίας Λεβέντη βρέθηκε πριν από έναν χρόνο και για αρκετό διάστημα στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας λόγω της φερόμενης εμπλοκής των γιων της, και κυρίως του 28χρονου Βασίλη Λεβέντη, στην υπόθεση της Γεωργίας Μπίκα, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού.Η 24χρονη Γεωργία Μπίκα είχε καταγγείλει ότι το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς του 2022 σε δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης. Βασίλης Λεβέντης από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονταν και μετά την απολογία του στην ανακρίτρια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.Στη συνέχεια, τον περασμένο Ιούλιο, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την 60 σελίδων εισήγηση της εισαγγελέως Πρωτοδικών, η οποία κατέληξε σε απαλλακτική πρόταση. Με βάση το σκεπτικό της, από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων της δικογραφίας αλλά και των επιστημονικών αποτελεσμάτων των εξετάσεων από τα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Θεσσαλονίκης και της Βέρνης, κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα όσα κατέθεσε η εγκαλούσα «αποτελούν μυθεύματα και ασύστολα ψεύδη».Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, εκτός από την απαλλαγή του 28χρονου,επέβαλε στην καταγγέλλουσα τα δικαστικά έξοδα, υιοθετώντας και ως προς το σκέλος αυτό την εισαγγελική πρόταση.Η Γεωργία Μπίκα άσκησε αίτηση αναίρεσης του απαλλακτικού βουλεύματος, η οποία απορρίφθηκε από τον Αρειο Πάγο. Ετσι, τον Σεπτέμβριο του 2022 ο αρμόδιος εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου ζήτησε την αρχειοθέτηση της δικογραφίας.Παρά ταύτα, η οικογένεια Λεβέντη αναγκάστηκε λόγω αυτής της υπόθεσης να ζήσει έναν εφιάλτη που μπορεί να τελείωσε όσον αφορά το ποινικό σκέλος, όχι όμως χωρίς κόστος. Το οποίο, εκτός των άλλων, άγγιξε και το προσωπικό όραμα της κυρίας Λεβέντη, όπως αυτό αποτυπώνεται στο International Foundation for Greece (IFG).Το IFG που ιδρύθηκε στο Λονδίνο και εδρεύει στην Κηφισιά δημιουργήθηκε από την ίδια και τον σύζυγό της Γεώργιο-Νεοκλή Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017, κατά την περίοδο που η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Είχε ως στόχο αφενός να αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο στήριξης, με τη συγκέντρωση χρηματικών πόρων, για τους Ελληνες και κυρίως τις ευπαθείς ομάδες που αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και αφετέρου να προβάλει τον ελληνικό πολιτισμό διεθνώς. Ανάμεσα στις δράσεις του περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση νοσοκομειακών μονάδων, η αγορά ιατρικού εξοπλισμού και ασθενοφόρων, αλλά και η παροχή θέρμανσης σε σχολεία ακριτικών περιοχών της χώρας.Επιπλέον, όπως έχει δηλώσει η κυρία Λεβέντη, «έχοντας ως απώτερο στόχο να δημιουργήσουμε σωστά πρότυπα για τους νέους μας, κάθε τρία χρόνια διοργανώνουμε τα IFG Awards, με τα οποία βραβεύονται σημαντικοί Ελληνες της Διασποράς, οι οποίοι, ο καθένας στον τομέα του και με το δικό του έργο, προβάλλουν την ιδέα της Ελλάδας διεθνώς».Για την υποστήριξη των στόχων του συγκεκριμένου ιδρύματος πραγματοποιήθηκαν πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, συναυλίες, γκαλά κ.ά. με τη συμμετοχή γνωστών διεθνούς εμβέλειας καλλιτεχνών, όπως ο Σαλβατόρε Ανταμό και ο Αντρέα Μποτσέλι.Οι δύο Ιταλοί καλλιτέχνες περιλαμβάνονται, μάλιστα, στη λίστα «Honorary Patrons» του ιδρύματος, όπου συμμετείχαν ακόμη, μεταξύ άλλων, ο σπουδαίος σκηνοθέτης Φράνκο Τζεφιρέλι, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο Γάλλος τραγουδιστής Κριστόφ, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.Τόσο οι συναυλίες του Ανταμό και του Μποτσέλι στο Ηρώδειο και το Μέγαρο Μουσικής όσο και οι δεξιώσεις στο «Χίλτον» και αλλού, με όλη την κοσμική Αθήνα να δίνει το «παρών», άφησαν εποχή. Εξυπηρετώντας τελικά και τη συγκέντρωση χρημάτων για τους κοινωφελείς σκοπούς του ιδρύματος, καθώς αυτό βασίζεται αποκλειστικά στις δωρεές με κάθε τρόπο. Μάλιστα, πέραν των τραπεζικών λογαριασμών για την κατάθεση χρημάτων, υπάρχει και ειδική πρόβλεψη περί κληροδοτημάτων, ώστε όποιος επιθυμεί να συμπεριλάβει το ίδρυμα στη διαθήκη του.Σήμερα, μετά τον θάνατο του Γεωργίου-Νεοκλή Λεβέντη, πρόεδρος του Ιδρύματος είναι η κυρία Λεβέντη και διαχειριστές οι δίδυμοι γιοι της, Βασίλης και Ευαγόρας. Ο Βασίλης Λεβέντης φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο και στη συνέχεια σπούδασε Ρομποτική στο King’s College του Λονδίνου, ενώ την ίδια ακριβώς διαδρομή ακολούθησε και ο αδελφός του.Ο πιο φιλόδοξος στόχος του IFG και ένα από τα όνειρα ζωής της κυρίας Λεβέντη ήταν η υποστήριξη της ανέγερσης ενός νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Δήλο, για το οποίο και χρηματοδότησε τη σχετική μελέτη.Τον Μάιο του 2021 ανακοινώθηκε ότι «ο πρωταρχικός πολιτιστικός στόχος και το μείζον όραμα του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ελλάδα (IFG) σχετικά με την ανάληψη της κατασκευής του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου μετά από πολυετείς προσπάθειες επιτέλους υλοποιείται». Οπως αναφερόταν τότε, σφραγίδα και εφαλτήριο για τις δράσεις που θα ολοκληρώσουν το νέο μουσείο ήταν η συνάντηση που έγινε στη Δήλο μεταξύ των ιδρυτών του IFG και της ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.Πράγματι, στα τέλη του 2021 πέρασε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου για την «έγκριση εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου Δήλου και Μελέτης για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου, με δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος International Foundation for Greece, της Ασπασίας Λεβέντη, προς τον σκοπό δωρεάς της προς το Ελληνικό Δημόσιο».Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης με τις καταγγελίες περί βιασμού της Γεωργίας Μπίκα, και συγκεκριμένα στις 18 Ιανουαρίου 2022, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η απόφαση αυτή είχε ανακληθεί.Την επομένη, 19 Ιανουαρίου, το Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη πήρε σαφείς αποστάσεις από το International Foundation for Greece. Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινιζόταν, με αφορμή «δημοσιεύματα τα οποία εσφαλμένα συγχέουν το Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη με το International Foundation for Greece (IFG) και τη δωρεά του τελευταίου προς το υπουργείο Πολιτισμού», ότι «δεν υφίσταται και ουδέποτε υφίστατο οποιαδήποτε σύνδεση ή σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών». Επίσης αναφερόταν ότι «το Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο από το 1979 στηρίζει τον πολιτισμό, την παιδεία, τον αθλητισμό και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και διεθνώς, δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με κανένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την εν λόγω δωρεά και την υπό διερεύνηση υπόθεση».Οταν το «σκάνδαλο» βρισκόταν στα πρωτοσέλιδα, υπήρξε μια ατυχής σύνδεση της οικογένειας της Ασπασίας Λεβέντη με τις οικογένειες Λεβέντη - Δαυίδ που ελέγχουν τον όμιλο Coca-Cola HBC.Στην πραγματικότητα ο Γεώργιος-Νεοκλής Λεβέντης προέρχεται από την πασίγνωστη επιχειρηματική οικογένεια Λεβέντη, αλλά δεν ανήκε στους «ιδιοκτήτες της Coca-Cola», ενώ ούτε η σύζυγος και οι γιοι του είχαν κάποια συμμετοχή στη διοίκηση του εν λόγω ομίλου. Κάτι που προφανώς αναδεικνύεται και από την οικονομική τους εμβέλεια, η οποία δεν παραπέμπει σε άμεση, τουλάχιστον, «παρουσία» στον ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο.Ειδικότερα, ο Γεώργιος-Νεοκλής Λεβέντης ήταν γιος του Ευαγόρα Λεβέντη και ανιψιός του Αναστάσιου Γ. Λεβέντη που ίδρυσε την ομώνυμη επιχειρηματική αυτοκρατορία με επίκεντρο αρχικά τη Νιγηρία και σταδιακά με διάφορες δραστηριότητες σε πολλές χώρες.Ο Αναστάσιος Γ. Λεβέντης δεν είχε γιους, ενώ η κόρη του Φωτεινή ήταν η μετέπειτα σύζυγος του αείμνηστου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου. Είχε όμως επτά αδέλφια, μεταξύ των οποίων ο Ευαγόρας Λεβέντης, με τον οποίο συνεργάστηκε αρχικά, αλλά στη συνέχεια ακολούθησαν διαφορετικούς επιχειρηματικούς δρόμους. Η μία από τις αδελφές του Αναστάσιου Γ. Λεβέντη, η Καλλιόπη, παντρεύτηκε τον Αλκιβιάδη Δαυίδ. Στον γάμο τους απέκτησαν πέντε παιδιά, ένα εκ των οποίων είναι ο Γεώργιος Δαυίδ, μετέπειτα ισχυρός άνδρας επί δεκαετίες της Coca-Cola 3E, ενώ υψηλή θέση στη διοίκηση κατείχε και ο αδελφός του, Ανδρέας Δαυίδ.Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο Ευαγόρας Λεβέντης, ο οποίος απεβίωσε το 1992, αγόρασε μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή του Κάμπου της Ηλείας σχεδιάζοντας κάποιες πρωτοποριακές για την εποχή επενδύσεις.Συγκεκριμένα, αγόρασε 1.000 στρέμματα στο Καπελέτο και άλλα 500 στρέμματα στο Κοτύχι. Το αρχικό του πλάνο ήταν να δημιουργήσει ένα μεγάλο εκτροφείο αλόγων με στόχο την αναπαραγωγή για διάφορες ράτσες, όπως το άλογο Ανδραβίδας.Παρότι έγιναν αρκετές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, το σχέδιο αυτό τελικά ναυάγησε. Κάποια χρόνια αργότερα, την περίοδο 1977-78, ίδρυσε στην έκταση των 500 στρεμμάτων την εταιρεία Ελληνικά Ιχθυοτροφεία Λεβέντη Α.Ε. για παραγωγή κυπρίνου και κέφαλου. Παράλληλα έχτισε τέσσερις εξοχικές κατοικίες, καθώς διέμενε εκεί για αρκετούς μήνες τον χρόνο μαζί με τη σύζυγό του Χριστίνα. Το 1990 η εταιρεία πέρασε στον έλεγχο του ομίλου Δαυίδ - Λεβέντη και το 1995 μισθώθηκε σε άλλον επιχειρηματία. Κατά την επόμενη 15ετία, μέχρι περίπου το 2010, κατέγραφε αξιοσημείωτες επιδόσεις, με την ετήσια παραγωγή να ξεπερνά κάποιες χρονιές και τους 100 τόνους. Ωστόσο, το 2017 η εταιρεία έκλεισε.Ηδη όμως από το 2000 ο όμιλος Δαυίδ - Λεβέντη εξέταζε την αξιοποίηση της δεύτερης και μεγαλύτερης έκτασης των 1.000 στρεμμάτων. Οπως έλεγαν πληροφορίες εκείνης της περιόδου, το σχέδιο ήταν να δημιουργηθούν γήπεδο γκολφ 18 οπών, καθώς και πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα. Και αυτό το φιλόδοξο πλάνο όμως στην πορεία εγκαταλείφθηκε.Στη συνέχεια, η έκταση των 500 στρεμμάτων και οι εγκαταλειμμένες κατοικίες παρέμειναν στην ιδιοκτησία του ομίλου, ενώ η έκταση των 1.000 στρεμμάτων πέρασε στους γιους και κληρονόμους του Ευαγόρα Λεβέντη, Γεώργιο-Νεοκλή και Μιχάλη.Ο πρώτος, πέραν άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είχε απασχοληθεί τη δεκαετία του ’90 και στον όμιλο της Coca-Cola, όχι όμως σε υψηλή διευθυντική θέση, ενώ ούτε ο ίδιος, ούτε η σύζυγός του, ούτε οι δύο γιοι τους διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ή σε άλλα πόστα ευθύνης. Μάλιστα, το διαμέρισμα-κατοικία στην Ηρώδου Αττικού ανήκε, κατά πληροφορίες, στον Ευαγόρα Λεβέντη, και από εκείνον πέρασε στον γιο του, Γεώργιο-Νεοκλή.Ασφαλώς η οικογένεια διέθετε σημαντική οικονομική επιφάνεια, όπως δήλωνε και ο τρόπος ζωής της.Η Ασπασία Λεβέντη, το γένος Αλγιαννάκη, έλκει καταγωγή από την Τζια, όπου η οικογένεια διατηρεί και εξοχική κατοικία. Η ίδια γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Αρσάκειο Κολλέγιο. Σπούδασε Ελληνική και Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς επίσης κλασική κιθάρα, αλλά και κλασικό μπαλέτο στο Royal Academy του Λονδίνου.Περιγράφεται ως ιδιαίτερα ικανή και δυναμική γυναίκα, που μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ της Αθήνας και της βρετανικής πρωτεύουσας, ενώ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «πολίτης του κόσμου» καθώς ομιλεί πέντε γλώσσες (γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά) και διατηρεί επαφές και οικογενειακές σχέσεις με πολλούς γνωστούς και διάσημους. Μεταξύ αυτών, ο αξέχαστος μετρ της μεγάλης οθόνης Φράνκο Τζεφιρέλι, ο σπουδαίος συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ο ομογενής μεγαλοεπιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης και άλλοι, οι οποίοι, άλλωστε, συνέδραμαν με τη συμμετοχή τους και το International Foundation for Greece.Εκτός από πολίτης του κόσμου, η κυρία Λεβέντη είναι και ιδιαίτερα ενεργή πολίτης. Ετσι, υπήρξε πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Διεθνούς Ιδρύματος Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, ιδρύτρια και πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης», ενώ είναι πρόεδρος του The Breast Cancer Action Fund και μέλος της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO Ελλάδας.Πέρα απ’ όλα αυτά, όσοι τη γνωρίζουν την περιγράφουν ως εξαιρετική οικοδέσποινα, αλλά και ικανότατη στις δημόσιες σχέσεις και τη διοργάνωση λαμπερών events, όπως συναυλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Λονδίνο, για τους σκοπούς του ιδρύματος.Ωστόσο, αυτή η νέα περιπέτεια με τον απειλούμενο πλειστηριασμό της οικίας στην Ηρώδου Αττικού αποτελεί ασφαλώς ένα ακόμη δυσάρεστο γεγονός που επισκιάζει την πολύπλευρη δράση και ακτινοβολία της.